Tu perro siempre estará dispuesto a salvarte del peligro, según los expertos

El amor que nos da nuestro perro no se compara a nada. Además de hacerte compañía, tiene la misión de apoyarte en los momentos más difíciles de tu vida.

Los perros son criaturas que se dejan llevar por el amor, el afecto y el cuidado. Son honestos, leales y extremadamente fieles y según antiguas creencias, no llegan a nuestra vida por casualidad. Ellos son seres muy especiales que fungen el papel de grandes guardianes de la familia, son guías de luz encarnadas y muchos de ellos llegan para cancelar algún karma familiar o su propio personal.

En películas y series hemos sido testigos de los perros más heroicos que salvan a sus dueños de situaciones terribles, no importa si es un robo, un incendio o un apocalipsis zombie. Pero, ¿qué tan real es esto?

En los últimos días parece haber una tendencia en redes sociales de personas que muestran a sus perros actuar frente al peligro. Algunos dueños fingen tener ataques cardiacos, desmayos o incluso estar muertos. Al ver que no reaccionan, los perros los rodean, buscando qué hacer y se quedan a su lado para protegerlos.

When you Pretend to faint in front of your dog pic.twitter.com/HqgTKSwVcG

— nannarliu (@nannarliu) May 10, 2020