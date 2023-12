Así luce la mujer con más tatuajes en el rostro que decidió quitárselos

Lidia Reyes sostenía el título de la mujer con más tatuajes en Europa. Sin embargo, decidió renunciar a él y someterse a tratamiento de eliminación con láser para deshacerse de los 270 tatuajes que tenía.

A través de su cuenta de Instagram ha documentado el proceso después de numerosas sesiones y ha declarado que no volvería a tatuarse en la cara y está decidida a remover el 90% de los tatuajes en esa área.

“Me cansé de ellos y como es mi cuerpo; me pongo y me quito tantas veces como se me antoje.”

Aunque el proceso de quitar los tatuajes es doloroso, la joven tomó la decisión de deshacerse de alguno de ellos. En su cuerpo, cuello, y frente aún conserva varios diseños.

Una de las ventajas de la actualidad es que la tecnología se ha convertido en una herramienta para todos las necesidades. Desde la creación de un estampado en la piel, hasta remover la misma.

Actualmente Lidia cuenta con más de 40,000 seguidores que aplauden sus decisiones y sobretodo, su mensaje de amor propio. Porque con tatuajes y sin ellos, realmente su estilo es único.

Asimismo, ella ha demostrado que no tiene miedo de los cambios siempre luciendo muy distinta. ¡Nos encanta!