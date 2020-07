Video de abuelita se vuelve viral con su receta de bisquets de 4 ingredientes

Siempre vemos videos virales sobre mascotas, cantantes o súper héroes. Sin embargo, esta vez una abuelita se volvió viral por tan solo contar la receta de sus bísquet de 4 ingredientes.

Pat Wilbanks se llama la abuela que nunca ha usado receta ni mucho menos medido porciones para lograr los bisquets que son la furia de su familia. Los hace desde los12 años, así que el tiempo vale más que cualquier guía alimenticia.

Se trata de una cocinara de la vieja escuela. Estamos hablando de esas mujeres que les echan los ingredientes a las comidas con solo calcular con su experiencia y hacer un tanteo.

¿Cómo la grabaron?

Con la ayuda de su nieto, la tierna abuelita compartió los secretos de cómo hace uno de los mejores platos de su vida. Lo que no se imaginaba es que la grabación causaría sensación en las redes sociales y sería compartida centenares de veces por los internautas.

“¡Qué hermosa abuela! Me recordó a la mía!”, “Esos bísquets se ven deliciosos ¿cómo hago para que me los prepare?”, ¿Anotaré bien la receta, no todos los días una experta de antaño comparte la forma de preparar sus platos” y “¡Qué delicia!, pero sobre todo qué hermosa”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en la red.

A muchos de los usuarios de Internet, la abuelita con su receta les refrescó los recuerdos de su infancia. Volvieron a experimentar la emoción de cuándo su abuela o madres les preparaban sus platos en su infancia. Pat Wilbanks ha recibido cartas desde California hasta de Reino Unido. Casi todo el mundo tiene algo que decirle a la sabia abuela.

El video se grabó debido a que una amiga le pidió a Pat que le compartiera la receta a su nieta a través de una grabación que hizo en complicidad de su nieto. Este publicó los videos en Facebook, sin imaginarse el éxito que tendrían. Por su parte, la tierna abuelita mucho menos tenía idea de lo que significaba la palabra “viral”. Pero ha manifestado su agradecimiento emoción de haber compartido su receta con otros.

