Thalía y todas las mujeres Virgo son encantadoras y con elegancia natural

El signo Virgo fácilmente puede atrapar con su inteligencia, amabilidad y diversión, pero si se trata de una mujer, hay que añadirle a sus encantos una elegancia natural que desprende por donde pasa.

Las nativas entre el 23 de agosto y el 26 de septiembre pertenecen al único signo de zodiaco que está representado por una figura femenina debido a su carácter perfeccionista, meticuloso y amante del higiene, apuntó Euroresidentes.

El príncipe Harry demuestra que a Virgo le cuesta abrir su corazón pero cuando lo hace es amor verdadero Las personas nativas de este signo pueden parecer fríos pero detrás ocultan una gran nobleza.

Pero una Virgo es mucho más que eso. Son atractivas, muy coquetas, estudiosas, cariñosas, intuitivas y cuando se enamoran es de verdad ya que les cuesta confiar en las personas.

Asimismo tienen buena propensión al éxito y afinidad con la música, así que no es de extrañar que una buena Virgo sea la cantante mexicana Thalía.

La intérprete de "No me acuerdo" nació bajo su influencia un 26 de agosto hace 48 años. Es mundialmente conocida por sus éxitos como "Piel Morena", "Amor a la mexicana", "No me enseñaste" y más de 25 millones de discos vendidos como solista.

Sin embargo, actualmente tiene a todos cautivados por la simpatía que muestra en las redes sociales, de las cuales se ha apoderado convirtiéndose en la reina de TikTok que ha hecho reír a miles en la cuarentena.

Thalía. - Instagram

De igual manera, ha sido el rostro de muchas marcas importantes por su belleza y su virtuosidad virginiana se ve reflejada en las múltiples facetas que ha asumido en su carrera como cantante, compositora, actriz, conductora de televisión, productora discográfica, modelo y empresaria.

Thalía sigue imponiendo tendencias y muchas siguen sus consejos de belleza para alcanzar la madurez con la apariencia juvenil, la gran figura y la jovialidad que la esposa de Tommy Mottola demuestra a medida que pasan los años.

