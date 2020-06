¡Viral! Abuelito mexicano conmueve las redes por hacer dibujos para sobrevivir durante la pandemia

Con el virus de Covid-19 son muchos los que han quedado desempleados ante las medidas de confinamiento, especialmente se han visto afectadas por la pandemia las personas de la tercera edad. Esta es la historia de Don Baldemar un abuelito mexicano que se ha hecho viral tras conmover en las redes sociales por hacer dibujos para poder sobrevivir.

Mediante el Twitter, la usuaria @decosmonaute explicó que se encontró al abuelo y le llamó la atención su historia. Tiene 74 años y vive en situación de calle, pero ha aprovechado su talento para el dibujo para poder encontrar la comida del día a día.

Amigxs, hoy conocí a Don Baldemar, es un señor dibujante de 74 años, vende sus dibujos para vivir. Si quieren apoyarlo comprando un dibujo o trayéndole algo de comer, se los agradecerá mucho. Se encuentra frente al Cinépolis Diana, sobre reforma en la CdMX. pic.twitter.com/GPdyFkWOLx — M. (@decosmonaute) June 27, 2020



Información difundida por Radio Fórmula el abuelito mexicano duerme afuera del cine Diana, ubicado sobre Paso de la Reforma y vive de la venta de sus dibujos.

Reacciones en Twitter

Como te adelantamos, la publicación en las redes sobre el abuelito mexicano que hace dibujos para sobrevivir conmovió a los cibernautas. Muchos se han ofrecido a ayudar al anciano económicamente angustiados por la situación que puede haberle pasado a un padre o un abuelo de cualquier persona.

“En caso de querer apoyar a Don Baldemar, él se encuentra todos los días las bancas de piedra que están a un costado de la glorieta de la fuente de la Diana Cazadora, ubicada en el cruce de Paseo de la Reforma y Río Misisipi”, reveló la fuente.

“Qué ejemplo tan hermoso. Muchos jóvenes se niegan a trabajar y este abuelo no se deja vencer por la edad”, “Quiero ayudarlo. Se parece a mi papá”, “Cuando se quiere sobrevivir no hay obstáculos que valgan” y “No importa la edad sino el espíritu guerrero y Don Baldemar no los demuestra”.

Estos fueron algunos de las reacciones en la publicación que hasta ahora lleva más de 8 mil retuits, 4.500 likes y supera los 100 comentarios.

