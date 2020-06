Pijamas que se pueden usar dentro y fuera de casa para un look casual

Las pijamas se han convertido en la nueva prenda favorita del verano. Debido a la cuarentena, estos trajes que anteriormente eran exclusivos de nuestro hogar, ahora se han transformado en el look más cómodo para realizar todas nuestras tareas e incluso para los momentos en que tenemos que salir a la calle.

Esto no es nada nuevo, ya que anteriormente varios diseñadores predijeron la transformación de las pijamas en la pieza preferida del 'street style', siempre y cuando sean en conjunto, de tela satinada y corte masculino para un look relajado y casual pero no menos sofisticado. A continuación te decimos cuáles son las pijamas que puedes usar dentro y fuera de casa sin perder el estilo.

Pijamas que puedes usar en la calle para un look cómodo y casual

El estilo ideal

Las pijamas de traje masculino son las mejores para salir a la calle, especialmente si tienen adornos de estampados y es de tela satinada. Para completar tu look, lleva el cabello recogido o peinado en ondas suaves.

Pijamas que puedes usar en la calle para un look casual de día - Instagram

Con tacones

Para lucir más arreglada y alargar tus piernas, usa sandalias de tiras y tacón. Te recomendamos mantener los accesorios al mínimo para que el protagonista sea tu conjunto.

Pijamas con tacones para un look más sofisticado - Pinterest

Combínala con otras prendas

Si no te animas a salir en pijama completa, combina los pantalones con una playera básica, así conseguirás un look cómodo y moderno. También puedes hacer lo contrario y usar la parte de arriba con jeans.

Pantalones de pijama para un look muy cómodo de verano - Pinterest

Con tenis

Combina tu pijama con tenis blancos y tu bolso preferido para un atuendo relajado. Puedes también usar un cinturón como accesorio.

Pijamas con tenis para un look moderno y casual - Pinterest

Con una chamarra

Para un look más deportivo, combina tu pijama con una bomber jacket y tenis. También puedes usar la parte de arriba abierta sobre una playera.

Cómo usar pijamas en la calle durante el verano - Pinterest

