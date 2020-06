Critican a Eugenio Derbez por defender a Chumel Torres en redes sociales

Eugenio Derbez ha recibido miles de criticas, después de que publicara un comunicado en redes sociales, en el cual defendía al YouTuber Chumel Torres. Esto surgió como consecuencia a la cancelación del programa del influencer en HBO, después de que surgieran comentarios racistas que había publicado en redes sociales.

A través de sus cuentas oficiales, el comediante publicó una imagen de una ilustración junto con un mensaje, en el cual denunciaba la 'censura de la comedia', refiriéndose a las críticas y la cancelación del programa de Chumel Torres en HBO. Sin embargo su mensaje fue recibido como 'fuera de lugar' para varios usuarios que a través de diversas plataformas expresaron que el racismo y la misoginia nunca deberían formar parte de la comedia.

El actor comenzó diciendo que los comentarios de los comediantes no deberían ser tomados como una ofensa personal y señaló que los grupos más poderosos son quienes más fácilmente se ofenden:

"Me parece un esfuerzo sano cuidar a los grupos más desprotegidos, pero también me parece poco sano que los grupos más poderosos sean quienes más fácilmente se ofenden. Los comediantes no tomamos partido, cuando hacemos un chiste, nadie se lo debe tomar personal, porque somos los primeros en burlarnos y ridiculizarnos a nosotros mismos. Los comediantes sólo observamos, señalamos los problemas y nos burlamos de los errores, convirtiendo cualquier tragedia en comedia."