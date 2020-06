Es momento de cuestionar la comedia "ácida" que consumimos

En estos tiempos en los que compartimos información en redes sociales 24/7, figuras públicas han tomado el control para opinar de los temas que afectan a la sociedad. Algunos de ellos, como Chumel Torres, han obtenido tanto alcance que han llegado a tener sus propios programas de televisión así como contratos con importantes empresas.

Pero cuando se tiene tanto alcance y libertad de expresión, es fácil quedar en la delgada línea entre lo que es políticamente correcto y la doble moral. A los influencers y demás figuras públicas se les olvida que si bien tienen la libertad de opinar, también tienen una responsabilidad frente al público.

Chumel Torres fue quien encendió el enojo de muchos, luego de que se burlara del hijo de la primera dama, Beatriz Gutiérrez Mülle, en un foro de discusión del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, sobre el racismo en México.

Mientras que para algunos, los comentarios de Chumel terminan siendo algo gracioso, para otros son ofensivos. Sin embargo, esta división de opiniones abrió el debate en torno a lo que consideramos comedia y si es correcto de lo que nos hemos reído durante mucho tiempo.

Adal Ramones, Horacio Villalobos, Esteban Arce y otros comediantes terminaron en la discusión luego de que usuarios de redes sociales recordaran chistes o comentarios que en su momento eran "divertidos" pero que si se ven a conciencia y bajo el criterio de los movimientos sociales que actualmente se están gestando en el mundo, resultan inapropiados.

La cantautora Amandititita fue una de las que alzó la voz en contra del sexismo y racismo de estos presentadores.

Aunque la mexicana primero acusó a Álex Kaffie y Gustavo Adolfo Infante, reveló que fue Horacio Villalobos fue especialmente ofensivo con ella.

“Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor”, escribió Amandititita.