Hanna Jaff, la primera mexicana que formará parte de la realeza británica

💍A man, a real man. The strongest most confident man, that protects and acts like a human shield for you. That supports, cheers, and feels proud of you. That advises, listens, and fixes everything for you. That makes you laugh till you cry, flatters, and lifts you higher everyday. That showed you what being in love really is. A smart hardworking family man you respect and admire above all, and the man that brought my soul back. 🇬🇧👰🏻🎩⠀⠀ ⠀ Un hombre, un hombre de verdad. El hombre más fuerte y seguro, que protege y actúa como un escudo humano para ti. Que te apoya, anima y se siente orgulloso de ti. Que te aconseja, escucha y soluciona todo. Que te hace reír hasta llorar y motiva cada día más. Que te enseña lo que realmente es estar enamorada. Un hombre que pone primero su familia: inteligente, trabajador que respeto y admiro sobre todo y el hombre que me devolvió el alma. #harryandhanna