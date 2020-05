Así es como Alejandro Fernández nos ha enamorado con su traje de charro

El cantante Alejandro Fernández es uno de los artistas que ha puesto en alto el nombre de México a través de su potente voz. Durante años, el llamado "Potrillo" ha enaltecido sus raíces mexicanas a través de la música ranchera, logrando que el legado de grandes compositores del género continúe vigente en las nuevas generaciones.

Ahora, el cantante compartió una fotografía con la que se mostró orgullosamente mexicano, al posar en un espectacular traje de charro.

Despertar todos los días con este sentimiento de orgullo por pertenecer al país más chingón”, destacó el cantante.

El Potrillo no sólo se ve muy elegante portando su traje sino que también muy guapo, sobando suspiros a sus seguidoras.

…y han sido varias las ocasiones en las que lo ha hecho.

A sus casi 50 años, el Potrillo ha demostrado ser como los buenos vinos. Sin duda, se ha convertido en uno de los hombres más galanes del momento. Aunque siempre ha sido muy acechado pues su potente voz, su carisma y su galanura "de charro", lo han convertido en el amor platónico de muchas.

A pesar de los escándalos que lo han acechado, Alejandro Fernández ha logrado mantenerse en la cima e incluso hoy, ha buscado formas de mezclar su estilo tradicional con nuevos sonidos. El cantante ha colaborado con nuevos talentos como Morat y Sebastián Yatra además de que también ha compartido escenario con Alejandro Sáinz y David Bisbal, consiguiendo posicionarse en los primeros lugares de las listas demúsica.

Hoy, el intérprete de "No", se ha dejado ver con un look completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Ahora luce su cabello blanco con orgullo, sin mencionar que la barba hace que luzca bastante atractivo.

Para los fans, es imposible no sucumbir ante sus encantos:

