El iPhone finalmente contará con una pantalla más rápida

Finalmente Apple puede ya puede dorar algunas versiones de su muy popular iPhone 12 con una pantalla mejorada. Esta constará con una frecuencia de actualización más alta. Así se permitiría que el teléfono esté a la altura de la rapidez que ya algunos teléfonos Android han tenido por un tiempo.

La información fue dada a conocer por el canal de YouTube Everything Apple Pro. En la comunicación se hizo saber que la nueva pantalla se sentirá más suave y receptiva. Esta ha sido una de las demandas más solicitadas por sus usuarios.

Iphone tendrá el doble de frecuencia

De acuerdo a lo informado, las versiones más costosas de los próximos iPhones de Apple podrían venir con una pantalla con una frecuencia de velocidad con el doble de la rapidez de los teléfonos inteligentes comunes. Se dice que los nuevos aparatos se llamarán , que se dice que se llamarán iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

La mayoría de los celulares inteligentes cuentan con una frecuencia de velocidad de 60Hz. Los nuevos iPhones traerían una actualización de 120Hz.

¿Los mensajes de Whatsapp realmente se pueden eliminar? Te decimos 5 cosas que debes considerar Existe una función dentro de WhatsApp que permita borrar los mensajes, aunque hay ciertos detalles que el usuario debe tener en cuenta.

Sin embargo, no hay expectativa de que los modelos menos económicos tengan esta característica. No obstante, se especula que todas las versiones vienen con pantallas OLED en lugar de paneles LCD. Los iPhones menos costosos de Apple actualmente incluyen pantallas LCD, que no ofrecen tanto contraste o audacia como los paneles OLED.

Hasta que no salga la versión, los fanáticos de iPhone se encoentrarán a la expectativa. Este es un teléfono de una gran demanda mundial y con muchas características que lo han hecho estar entre los favoritos del mercado. Sin embargo, la velocidad de su pantalla era más lenta y, como hemos dicho, que tuviera una mayor frecuencia era el sueño de muchos usuarios.

Lee también: iPhone: ¿cómo enviar un Pew Pew en el celular?

Te recomendamos en vídeo: