Periodista se hace viral al informar sin pantalones ¡Tienes que verlo!

La pandemia del coronavirus del coronavirus ha hecho que las personas que pueden trabajar lo hagan desde su casa. Sin embargo, esto le hizo pasar una mala jugada a un periodista que fue filmado y no tenía pantalones mientras informaba.

El reportero, como casi todos los humanos, que están en confinamiento decidió reportar de la manera más cómoda posible. Con solo la camisa y el paltó puestos pensando que la cámara estaba grabando solo medio cuerpo.

La idea le hizo pasar un mal día al periodista, pues solo estaba grabando con la seguridad de que no se estaba viendo su parte de abano y se encontraba nada más y nada menos que sin pantalones.

¿A quién le ocurrió?

El desafortunado hombre es el periodista estadounidense Will Reeve del noticieron Good Morning America. En el momento en que ocurrieron los hechos estaba haciendo un pase en vivo al estudio-

Will fue necesitado para una noticia de última hora que estaba ocurriendo. Por ello debió ponerse en cámara y dar la información en vivo. Lo que jamás se imaginó es que la seria noticia que estaba dando se convertiría en viral. que se estaba sucitando por lo que debió aparecer frente a la cámara.

Loro aprende a decir: “¡Cuidado con el coronavirus!” y se vuelve viral El vídeo le ha dado la vuelta al mundo y los dueños del animal se sienten muy orgullosos.

Resulta que hubo un mal cálculo cuando se hizo el encuadre de la cámara y ésta dejó al descubierto que no llevaba pantalones. Mientras que en la parte inferior de su cuerpo no había pantalones, en la parte de arriba se ve con un traje formal. Sin embargo, el periodista no se percató de la situación e informó de una manera muy profesional sin imaginarse que esta vez su noticia se haría viral y no precisamente por el contenido, sino por su vestimenta o, mejor dicho, la falta de ella. La imagen se corta inmediato y sus compañeros parecen darse cuenta del percance.

Lee también: ¡Viral! En España un abuelito se cae de su balcón y es rescatado por todo sus vecinos

Te recomendamos en vídeo: