¡Viral! En España un abuelito se cae de su balcón y es restado por todo sus vecinos

Un hecho que pudo haber terminado en tragedia se convirtió en to un éxito en internet. Un abuelito resbaló del balcón de su casa y todos los vecinos acudieron a ayudarlo.

El hecho ocurrió en Madrid, España. Uno de los vecinos grabó el incidente y el vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales.

Aún en tiempo de confinamiento, SOLIDARIDAD CIUDADANA.👏👏👏 pic.twitter.com/aV9UKfkVb6 — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroSIPEp) April 18, 2020



Al parecer, el abuelito, quien cuenta con 70 años se encontraba en el balcón de su vivienda. No se sabe si estaba conversando con alguien o simplemente admirando el paisaje desde su casa debido a la cuarentena. Los cierto es que de de pronto resbaló y se cayó por la valla.

Final feliz

Afortundamente, el abuelito al resbalarse tuvo la suficiente reacción como para sujetarse de la barandilla. Su esposa e hijos trataron de subirlo, pero no pudieron.

La familia comenzó a gritar por ayuda. Inmediatamente todos sus vecinos se organizaron para poder ayudarlo. Lo primero que hicieron fue colocar un colchón en el piso para amortiguar el impacto en caso de que el abuelito cayera.

Hombre dona 10 mil dólares a madre que vive en un albergue El hecho conmocionó hasta las lágrimas.

Posteriormente, uno de los vecinos trepó por el balcón para tratar de tomar al anciano. La idea fue tomada por otros pobladores del lugar y el resultado fue increíble. Con paciencia y audacia los vecinos lograron salvar al abuelo quien no tuvo ni un solo rasguño a pesar de que pudo haber terminado muerto.

No cabe duda, de todo se trató de un trabajo en equipo de gente con buen corazón. Cuando el abuelito estuvo sano y salvo todos los vecinos aplaudieron de alegría. Uno de los presentes subió el vídeo en las redes Facebook y Twitter no paró de compartirse y recibir likes hasta que se volvió viral. En verdad estos vecinos le han dado una lección a la humanidad de que en la unión está la fuerza.

Lee también: Youtuber regala dinero a vendedores ambulantes en CDMX

Te recomendamos en vídeo: