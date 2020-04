Así es como enfermeras y enfermeros se han dado un respiro de la crisis

La pandemia de COVID-19 que se esparce por todo el mundo, ha provocado un sin fin de emociones encontradas en todos. Por un lado, cuestionamos las acciones del gobierno pero confiamos en que hay un plan detrás para evitar una caída. Por otro lado, estamos ansiosos, temerosos y enojados ante el hecho de estar encerrados en casa y aislados del mundo; pero sabemos que afuera, hay hombres y mujeres luchando por nuestra seguridad y salud.

Se ha visto que a nivel mundial el sistema de salud tiene grandes deficiencias, especialmente frente a un virus del cual no se tiene respuestas. Sin embargo, las acciones de quienes trabajan en clínicas y hospitales ha sido digno de una ovación de pie.

Es así como entre las largas jornadas de trabajo, la angustia y el estrés al que se ven sometidos, el personal de salud también se ha dado un respiro para mantenerse de pie y de paso, llevar alegría a todos.

A post shared by Love That Dance Official ❤️ (@lovethatdancee) on Apr 11, 2020 at 9:46am PDT

A lo largo de los meses, varios videos de enfermeras y enfermeros han circulado en redes sociales, no sólo mostrando el lado más oscuro de la pandemia sino también, el lado positivo, a través de bailes y música.

Dentro de todas esas malas noticias que vemos todos los días en los medios y redes sociales, existen ciertas acciones que nos han devuelto la fe y nos han dado un poco de paz mental.

En todo el mundo se han visto diferentes muestras de alegría por parte de los médicos. Algunos porque celebran la recuperación de sus pacientes y otros porque buscan llevar un poco de alegría a quienes están internados.

Un hospital en Nueva York compartió un video de médicos y enfermeras bailando y cantando "Don't Stop Believin "" de Journey, mientras dos pacientes son conducidos por el pasillo después de su tratamiento exitoso.

As a message of hope during these challenging times, #NYPQueens plays Journey’s “Don’t Stop Believin'” throughout the hospital each time a #COVID19 patient is discharged and on the road to recovery. Learn more with @GMA: https://t.co/kJmaxE7oAi pic.twitter.com/YVhPOcoQFC

