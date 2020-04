Intentan ridiculizar a Geraldine Bazán y así respondió con gran elegancia

La pandemia de coronavirus sigue afectando a todos, obligándonos a quedarnos encerrados en casa. Las estrellas tampoco se han salvado de las medidas de prevención pero muchas, como Geraldine Bazán, han tratado de sacar lo mejor de la situación.

La actriz se unió a la última tendencia en redes, el #PillowChallenge que consiste en "convertir" una almohada en vestido, amarrándola con un cinturón.

¡Geraldine demostró que no importa lo que se ponga, ella siempre lucirá fabulosa! Sin embargo, no se escapó de quienes sólo buscan criticar.

TAMBIÉN LEE: Geraldine Bazán responde al video de Irina Baeva de la forma más madura

"Con todo respeto, considero que esto es una tontada. No comprendo el Challenge, no lo comprendo y para mí no tiene la menor gracia ni sentido. A no ser de que sea un pretexto para sugerir que se tiene un cuerpazo! Lo cual sería totalmente innecesario para una mujer como tú.", comentó una usuaria.