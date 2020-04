Geraldine Bazán responde al video de Irina Baeva de la forma más madura

View this post on Instagram

Positivos, bien alimentados, hidratados, con buen ánimo!!! No debemos sembrar pánico en nuestros hijos, que sepan lo que sucede, cómo cuidarse y cuidar a los demás pero SIN miedo, eso no ayuda!!! Agradecimiento,amor, empatía eso te hace vibrar alto y lo que necesitamos!! Enseñemos a las nuevas generaciones con ejemplo. 🙏🏼❤️🦋