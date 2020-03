Consulta la carta del tarot que regirá tu signo en este inicio de semana

No salgas desprevenido, conoce cómo te irá en la semana según la carta del tarot que regirá tu signo. Hazle caso a las barajas y la suerte de acompañará.

Aries

El Mago

Esta semana conocerás nuevos proyectos. Llegará a ti una oportunidad que no puedes desaprovechar. Ejerce la astucia y el razonamiento en cada una de tus relaciones.

Tauro

El Emperador

Tendrás una responsabilidad importante que realizar según el tarot. Todo te saldrá bien si utilizas la estabilidad que te caracteriza.

Géminis

La Emperatriz y El Enamorado

Estas dos cartas se unen esta semana para ti. Tendrás mucha creatividad y tu experiencia te hará salir airoso de un compromiso laboral que te saldrá.

Cáncer

La Luna

Tendrás emociones profundas durante el transcurso de la semana. Éstas incluyen el miedo ante nuevos retos que se te presentarán, pero de los que saldrás victorioso si utilizas la intuición que te caracteriza.

Virgo

La Papisa

Tendrás una semana de aislamiento que te servirá para reflexionar en cómo has venido llevando tu vida. También tendrás un encuentro con una persona que te hará sentir el amor y la pasión.

Libra

La Justicia

Buscarás la armonía en tu vida y la conseguirás si te pones en acción a ello. Conocerás a una persona que te hará saber lo valioso que eres.

Escorpio

La Muerte

Vienen cambios positivos para ti esta semana. De acuerdo con el tarot, te alejarás de malos hábitos que a su vez habían distanciado a seres queridos.

Capricornio

El Ermitaño

Tendrás la oportunidad de ser independiente y de disfrutar de la soledad que tanto has añorado en los últimos tiempos. Necesitas llamar a un amigo y desahogarte de cosas que has guardado dentro de ti y que no te hacen bien. Es bueno que aprendas a escuchar.

Acuario

La Estrella

Encontrarás un sentido a tu vida distinto al que habías tenido en los últimos meses. El vacío y la desesperanza se alejarán de tu vida. También tendrás la oportunidad de demostrar tu generosidad.

Piscis

El Universo

Estarás muy solicitado esta semana de acuerdo a lo que dice el tarot. Algunos sueños y objetivos que te habías planteado se harán realidad. Aprovecha porque la suerte te acompaña esta semana en diversos aspectos.

