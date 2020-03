Así es como Odalys Ramírez ha aprendido a sobrellevar el distanciamiento con su hija Gia

Odalys Ramírez ha estado en cuarentena voluntaria desde que fue diagnosticada con coronavirus. A través de su cuenta de Instagram, la conductora ha mantenido informados a los fans acerca de sus síntomas y de cómo está sobrellevando estos momentos tan complicados pues su esposo, el actor Patricio Borghetti, también dio positivo de COVID-19.

A pesar de que asegura que no se ha sentido tan mal y que ha estado vigilada por un especialista, Odalys pasó uno de los momentos más difíciles durante su encierro. Su hija Gia cumplió 4 años y no pudo festejar con ella pues cualquier contacto podría enfermarla.

"Hoy es un día particularmente complicado de la cuarentena porque Gia cumple 4 años y obviamente no he podido festejarla como yo quisiera. No he podido besarla, abrazarla. La he visto de lejos, a través de vidrios…que no sienta que su mamá no está. Ha estado muy apapachada y tiene la mejor actitud de que ya tiene 4 años. Está brincando jugando y bueno, eso me da mucha alegría", dijo a través de un video.