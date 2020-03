Ejercicios online: cómo ejercitarte desde la comodidad de tu hogar

Todos queremos estar en forma, pero muy pocos tenemos tiempo de ir al gimnasio o las posibilidades económicas para pagar entrenamientos privados. Por ello las clases de ejercicios online cobran cada día más terreno. Y no es solo en una tendencia. Desde tutoriales de yoga hasta grupos para tonificar músculos se ponen de moda en las casas y son seguidas por numerosas personas.

Estamos hablando de que atrás quedó el tiempo de hacer un bolsito, buscar un vehículo y pasar una o dos horas en el gimnasio. Vivimos los momentos de hacer ejercicios en casa y lo único que tenemos que tener es una buena conexión a internet.

Existe una gran cantidad de clases de ejercicios online de las prácticas deportivas más frecuentes de los gimnasios. Pero para no perderse entre tutoriales varios, te mostramos los canales más populares y fáciles de seguir.

El BodyCombat es una de las clases de ejercicios online más solicitadas

No se necesita mucho equipamiento. Por esto es que el clásico BodyCombat de instrucciones grupales del gym es otra de las clases de ejercicios online más solicitadas. Se trata de una buena alternativa para el entrenamiento cardiovascular que se puede encontrar por internet.

Este tipo de ejercicio está inspirado en las artes marciales y se encuentra en el canal de Youtubhe de sus creadores: Les Mills. Los interesados se inscriben y pueden optar por varias sesiones de diferentes duraciones de manera que resulta flexible y se adapta al horario de cada suscriptor.

El Yoga siempre presente

Otra opción que no ha escapado de las clases de ejercicios online es el yoga. Existen variados canales de Youtube dedicados a entrenar este ancestral concepto de conectar la mente y el cuerpo para el beneficio físico y espiritual.

Entre las alternativas se encuentran las clases de Adriene Mishler y el canal Xuan Lan. Esta última es una buena alternativa para principiantes ya que cuenta con diferentes sesiones para quienes se inician en esta práctica. Aumentar la flexibilidad, apaciguar el sistema nervioso y aliviar el dolor forman parte de la gama de posibilidades que ofrecen estos entrenamientos online.

Entrenamientos HIIT

Otro de los canales que está causando sensación con las clases de ejercicios online es el GroupHIIT. Está especialmente dedicado a las personas pragmáticas y son especialistas en fitness. En este espacio, el suscriptor puede encontrar entrenamientos organizados por partes del buerpo, así como por tiempo o por grupos o especialistas que dirigen el workout.

Lo que más ha impactado de este canal son los entrenamientos HIIT que están ordenados en función a los niveles, la capacidad y la necesidad de cada usuario. Hay sesiones para personas que se están iniciando que van desde los 5 minutos hasta los 20. También hay capacitación para grupos intermedios y para especialistas.

La Zumba y la tonificación organizada

La Zumba también se une a las clases de ejercicios online que ganan terreno en la vida de quienes quieren un cuerpo tonificado. En el canal oficial de Stong by Zumba en Youtube se puede ver las coreografías de diversos instructores que enseñan. Se trata de un entrenamiento considerado de alta intensidad que de acuerdo a la explicación que dio una experta a la revista VOGUE: “Combina ejercicios de tipo cardiovascular, ejercicio pliométricos y movimientos realizados con el propio peso corporal, todo sincronizado con la música".

Para las personas que solo quieren tener un cuerpo tonificado existen los famosos videos de la conocida gurú del fitness Rebecca-Louise. Con sesiones de 10 a 15 minutos enfocados en un punto del cuerpo en particular se puede ir amoldando el físico de los suscriptores. Se puede encontrar desde rutinas para sacar abdominales hasta ejercicios para reducir la grasa corporal.

Como ves, no tener cómo trasladarte al ghimnasio ya no es excusa para no tener un cuerpo tonificado. Puedes entrar a cualquiera de estos canales de Youtube, suscribirte y comenzar a ponerte en forma con estas clases de ejercicios online.