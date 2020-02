Este restaurante te cambia las fotos de tu ex por hamburguesas para que seas feliz en San Valentín

La mayoría de los restaurantes buscan la manera de que los enamorados disfruten del Día de San Valentín con las mejores promociones. Sin embargo, la famosa cadena de hamburguesas, Burger King, ha pensado en quienes están pasado por una ruptura o que no tienen con quien celebrar.

El trato consiste en intercambiar una foto del ex en cuestión por una hamburguesa. La promoción está inspirada tanto en el Día de San Valentín como en la nueva película "Birds of Prey", especialmente el personaje de Margot Robbie, Harley Quinn.

TAMBIÉN LEE: Mujer decora su árbol de Navidad según cada día festivo del año para no quitarlo

#birdsofprey is out in theaters and looks like Harley Quinn’s got something to say… “who needs the Joker when you can have the King” 😏 pic.twitter.com/ePm5ryZp94

— Burger King (@BurgerKing) February 6, 2020