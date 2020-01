Esta mujer celebró sus "Quince" a los 45 años y se convirtió en la inspiración de muchas

Celebrar los "XV años" es muy importante en muchos países, especialmente de Latinoamérica. Aunque es una fiesta para divertirse, se cree que cumplir quince años es la entrada a la vida adulta y la aceptación de responsabilidades de las mujeres, así como su presentación "ante sociedad".

Sin embargo, nunca es demasiado tarde para celebrar y una mujer de 45 años se hizo viral tras compartir su fiesta de Quinceañera.

My mom didn’t get to have a 15ñera when she was 15 so she had one at 45… look at how happy she was😩❤️ pic.twitter.com/Ujoyt4mcVW

— Saúl Ramírez (@saul_i_rmrz) March 1, 2018