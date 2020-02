4 signos del zodiaco que deben subir sus estándares en el amor

Aries

Debes dejar de confundir la toxicidad por pasión. Deja de asumir que una relación es emocionante cuando está llena de incertidumbre. No necesitas a alguien que te haga sentir mariposas, necesitas a alguien que te de consistencia. Necesitas alguien en quien puedes confiar y que te asegure un amor completo. Es momento de que subas tus estándares y busques a quien te ame como mereces. Deja de conformarte con las personas que envían señales mixtas. Ya no aceptes más dolor.

Libra

Tienes que empezar a ponerte primero. A veces es necesario ser egoísta para encontrar tu propia felicidad. Quedarte con alguien para evitar el dolor de una ruptura no te hace una buena persona y sólo te lastima. Aprende cuando es tiempo de cortar. Date tiempo para buscar lo que realmente quieres, lo que realmente te hace sonreír. Por difícil que sea admitirlo, tus sacrificios no son nobles, sólo son conformistas. Re evalúa tus estándares y deja de jugar al mártir.

Sagitario

Debes dejar de alejar a todos. Deja de pensar en razones para rechazar a otros. Deja de ser tan exigente. Sí, mereces a alguien que sea lo suficientemente bueno para ti, pero no debes asumir que todas las personas del planeta están debajo de ti. Necesitas abrir tu mente y atreverte a explorar. El amor implica tomar riesgos. Esto no significa que bajes tus estándares pero sí debes aprender a mostrar más tus sentimientos y aprender que la vulnerabilidad no es debilidad. Tu distanciamiento no te va a proteger. Solo te hará sentir más sola. Subir tus estándares también es reconocer lo que debes cambiar en ti.

Acuario

Debes dejar de perseguir a las personas que no te están tratando con la misma con el mismo respeto que les has estado dando. Debes dejar de enviar el primer texto o poner todo el esfuerzo. No es tu responsabilidad hacer que te presten atención, es algo que debe nacer en la otra persona. No te conformes con cualquiera que te hable bonito porque eso no te garantiza que también pondrá de su parte. Y si no te prestan atención que tú prestas, debes dejar de pensar que es porque algo está mal contigo. Algunas personas no trabajan juntas y eso está bien. Debes decir adiós a las personas que no te hacen bien y dejar de pensar en quedarte sólo por el tiempo que has invertido.

