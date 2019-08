5 rituales para atraer al amor de tu vida

Con estos cinco rituales caseros, lograrás atraer al amor de tu vida:

Recuerda que eres maravillosa

Escribe frases alrededor de tu habitación como "Eres hermosa" y "Eres una salvaje", "Maldita sea, tu trasero es la perfección" y "Guau, eres tan inteligente". Estas notas de amor estarán en el espejo de mi baño y en el pasillo de tu departamento. Cada vez que pases uno, dilo en voz alta. Lo creas o no, ver estas afirmaciones inspiradoras a tu alrededor alzará tu confianza.

Sueña despierta con lo que quieres

Este no lleva mucho tiempo, pero vale la pena. Cada mañana, pasa unos cinco minutos soñando despierto sobre cómo será tu día cuando estés en una relación. Por ejemplo, es lunes por la mañana y te has levantado de la cama, te has puesto maquillaje, te has puesto un vestido y te estás preparando para salir por la puerta. Antes de hacerlo, toma asiento y vuelve a imaginar cómo sería el resto de tu día en el futuro.

Duerme rodeada de cristales

Todos duermen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no agregar algo de diversión a tus sueños y conectarte con tu ser superior más profundamente con algunos cristales? Rose Quartz es una de las piedras favoritas para atraer el amor. Algunos lo usan, algunos lo agregan a su agua, otros duermen con él. Recomendamos dormir con cristales al lado de la cama o debajo de la almohada.

Leer te ayudará

Es importante acostumbrarse a leer algo alentador y estimulante. Esto te permitirá reflexionar sobre dónde puedes estar bloqueada. Todos tienen un lado oscuro, hábitos que necesitamos romper y un niño interior travieso a veces. Todos tenemos cosas en las que necesitamos trabajar. Encontrar el amor en otra persona requerirá que primero encuentres el amor en ti misma. Incluso las cosas que no te gustan.

Agradece lo que tienes

Este puede ser el ritual diario más importante. Las bendiciones, las oportunidades y todas las cosas maravillosas provienen de la gratitud. Cuando damos un paso atrás y apreciamos lo que tenemos, nuestros corazones dejan espacio para más.

