La Luna nueva de enero sacará de su zona de confort a estos signos del zodiaco

Hay una energía inquietante, impredecible e incómoda que fluye a través de esta luna nueva que tendrá lugar el lugar el 24 de enero a las 4:42 p.m. La luna nueva de enero de 2020 puede tener un efecto sorprendente en los signos de agua, empujándolos a trabajar en cosas que de ninguna manera son fáciles.

Cáncer

Eres nostálgico por naturaleza, Cáncer. Una vez que pones tu corazón en algo, harás cualquier cosa para que dure para siempre. Sin embargo, puede estar ignorando todas las hermosas posibilidades que se encuentran en su futuro a medida que romantiza el pasado. Es maravilloso cómo honras lo que vino y se fue, pero puede ser el momento de reconocer lo que realmente se ha "ido". Aunque parezca que te estás rindiendo, lo que realmente estás haciendo es profundizar tu compromiso contigo mismo. Sé valiente y ten fe en el mañana. Estás creciendo muy rápido.

Escorpio

Todos tienen esqueletos en su armario. Sin embargo, eres tan reservado que nadie adivinará lo que estás escondiendo. El hecho de que seas bueno para mantener el misterio no prueba tu poder. Sabes que estás luchando debajo de todo ese peso, y reprimir tus verdaderos sentimientos solo te hiere. Es hora de dejarse vulnerable, Escorpio. Usted merece ser atendido y no hay nada débil en informarles a sus seres queridos que necesita ayuda. Permítete ser nutrido. Amor, seguridad y comodidad son todo lo que necesitas en este momento.

Piscis

Eres un artista de escape, Piscis. En lugar de estar en el aquí y ahora, tienes la tendencia a desconectarte y derivarte a reinos distantes. Su imaginación es vívida y poderosa, pero es hora de reconocer de qué está tratando de escapar. Mientras sueña con otro lugar, asegúrese de que no le cueste la realidad. Tus sueños nunca se harán realidad si no te enfocas en construirlos, ladrillo por ladrillo. Aprende cuándo romperlo y regresar a la tierra. Tus sueños siempre estarán ahí, pero el tiempo es como una moneda que no quieres desperdiciar.

