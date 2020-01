Así es como alejas a la persona que te gusta según tu signo del zodiaco

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

No tienes ningún problema para enamorarte: la emoción y la espontaneidad siempre te atraen. Te encanta la sensación de estar fuera de control y experimentar algo nuevo. Con lo que luchas es con el punto de inflexión en el que las cosas comienzan a ponerse firmes y cómodas. Estás tan acostumbrado a perseguir cosas, a moverte constantemente y experimentar cambios, que no sabes qué hacer cuando encuentras a alguien con quien puedes verte a largo plazo, porque 'establecerte' no es una de tus mejores habilidades

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

Amas feroz y profundamente, y es una de tus mejores cualidades. En muchos sentidos, eres la pareja soñada: reflexiva, desinteresada, cálida. Pero tu intensidad puede ser abrumadora. Tienes problemas para dejar ir las cosas (incluso cuando tu pareja se disculpa) y te cuesta ser comprensivo y flexible si no lo hacen todo perfectamente la primera vez.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Vas y vienes no solo sobre lo que quieres en tu relación, sino sobre lo que quieres en tu vida. Y a menudo, recurres a tu pareja y quieres que decida todo por ti. Deseas que descubran lo que quiere de la relación y lo que quieres en tu carrera y qué tipo de vida deseas vivir. En lugar de mirar a tu pareja como alguien que te apoyará mientras tratas de descubrir quién eres, terminas completamente dependiendo de ellos y confiando en ellos para que te resuelvan todo.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Tu fuerte sentido de la intuición y tu capacidad para leer a las personas pueden ser beneficiosas de muchas maneras, pero también pueden ser un aspecto desafiante de tu relación. Con demasiada frecuencia, intentas instintivamente proyectar tus propios sentimientos en tu pareja. Incluso más desafiante que esto, intentas decirles exactamente cómo deberían sentirse (en tu opinión), en lugar de sólo escucharlos y preguntarles cómo se sienten y recordar que son su propia persona con sus propias emociones que son completamente independiente del tuyo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Estás acostumbrado a tomar las cosas en tus propias manos y hacer que algo increíble salga de la nada. Pero todavía no has descubierto cómo ajustar esta característica cuando se trata de tu vida amorosa. Le resulta difícil comprender el hecho de que el amor es algo que no se puede controlar o manipular, y aunque pone mucho esfuerzo en sus relaciones, tiende a asustar a las parejas cuando trata de dominar cada pequeño aspecto en lugar de solo Dejándolo respirar.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tan pronto como eres feliz en una relación, tu cerebro decide que es hora de comenzar a pensar en un millón de razones por las cuales esta es una mala idea o por qué tu relación debe estar condenada. Y por más solidario que intente ser su pareja, puede ser difícil para ellos no ser rechazado o lastimado cuando no puede ayudar, pero constantemente piensa demasiado sobre la relación y todas las razones por las cuales debe estar mal. Entonces, en lugar de asustarlos, realmente terminas asustándote tanto que sienten que no tienen otra opción que alejarse.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

No hay nada de malo en tener un montón de amigos y seres queridos a tu alrededor todo el tiempo; es parte de lo que te hace ser tú. Pero puede ser difícil para su pareja cuando siente que, en lugar de integrarse perfectamente en su vida, siente que tiene que luchar constantemente por su atención y luchar por un espacio en su mundo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Le cuesta mucho creer que merece ser feliz con alguien. Y en lugar de permitirte simplemente sentarte, vivir el momento y ceder ante tus emociones, terminas luchando con los celos, la duda y la preocupación constante sobre si la relación durará o no.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Ser despreocupado y optimista son obviamente algunas de sus mejores características. Pero una vez que está en una relación, estas tendencias pueden ser abrumadoras hasta el punto en que parezca desapegado o sin pasión por lo que sucede a continuación o hacia dónde va la relación. Su compañero termina temiendo ser el único que está completamente involucrado en esto, por lo que termina corriendo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Eres tan práctico y enfocado en tu vida cotidiana, lo cual es excelente para tu carrera y tu ambiciosa lista de objetivos en la vida. Pero cuando se trata de enamorarse, su actitud fatalista puede ser extremadamente tóxica para sus relaciones y hace que a sus parejas les resulte difícil ver el punto de intentarlo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Tu sentido de auto conservación realmente puede interferir con tus relaciones. Te has lastimado en el pasado, y aunque no tienes ningún problema para ser honesto contigo mismo acerca de cuánto dolor te causó, sí tienes problemas para aprender a abrir de nuevo. Te sientes más seguro tratando de mantenerte separado y distante, aunque a la larga termine lastimándote a ti y a la otra persona aún más.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

No tienes problemas para establecer conexiones con nadie: tu amabilidad y compasión siempre atraen a las personas. Pero una vez que la relación se hace más profunda y comienza a aprender más sobre la otra persona, tiendes a ser demasiado idealista y poco práctico sobre los problemas reales que surgen o surgirán. A menudo, voluntariamente, mantienes la cabeza en las nubes en lugar de bajar para reconocer y enfrentar los desafíos inevitables de las relaciones de frente.

Te recomendamos en video