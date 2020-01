Ansiedad social, cuando no quieres salir pero no puedes explicar por qué

¿Ansiedad social?

No todos tienen las habilidades sociales de convivir con desconocidos, y sentirse cómodos con ello. Es muy normal sentirse nervioso o sentir mucha timidez cuando te sacan de tu zona de confort.

Pero una cosa es sentirte cohibido, y otra sentir un pánico total cuando te enfrentas a estas situaciones. Si todo el tiempo te identificas con estos sentimientos podrías tener un trastorno de ansiedad llamado fobia social.

Eso no te hace extraño o un ser que deba sentirse avergonzado. Todo tiene una solución, y solamente debes trabajar en ello. Sin embargo, muchas veces tenemos estos mismos sentimientos con personas que conocemos y amamos.

ansiedad y depresión

A veces nos puede llegar a pasar que aunque queramos ver a alguien, simplemente no tenemos el ánimo o la fortaleza para verlos. En realidad no estamos tan cansadas, no estamos enojadas, y nos cuesta trabajar explicar qué nos sucede.

Podemos estar padeciendo de ansiedad social o podemos tener indicios de una depresión. Es importante ver estos focos rojos en nuestro comportamiento para poder abordarlo de forma profesional.

No quiere decir que siempre tengas que estar saliendo o viendo a todos. Hay veces que es sano quedarse a descansar, y nada mejor que estar cómodo con una misma. Sin embargo, si este comportamiento es continúo debemos estar más al pendiente.

Una persona con depresión comienza a alejarse de sus relaciones, y es lo más peligroso. Se puede salir de cualquier situación mientras seamos sinceras con nosotras mismas, y con las personas que amamos.

También recuerda que está bien pedir ayuda, eso no es signo de debilidad, al contrario, denota gran inteligencia.

