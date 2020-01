Las mujeres del zodiaco que saben levantarse tras una decepción amorosa

LEO (23 de julio – 22 de agosto):

Lo que más le importa a Leos es su orgullo. Entonces, que alguien rompa su corazón (en lugar de lo contrario) lastima su ego. Sin embargo, dado que son los signos más orgullosos, simplemente mantendrán la cabeza alta y seguirán adelante. Temen volver a ser lastimados, pero la necesidad de que alguien cuide ese ego magullado de la forma en que era, se ganará.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre):

A diferencia de los otros signos, Sagitario es ferozmente independiente. Aunque actúan como si no les importara, lo hacen. Simplemente no quieren detenerse en él y no dejarán que los detenga. Para Sagitario, está en el próximo romance torbellino.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero):

Uno de los signos más ambiciosos, Capricornio, simplemente aceptará un corazón roto. Es otra oportunidad para que continúen demostrando su valía, motivándolos a hacer lo mejor en todo, lo que también es una distracción bienvenida de los sentimientos dolorosos.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero):

Acuario nunca da un apego emocional completo a alguien en primer lugar, por lo que un corazón roto no duele tanto como lo hace con los otros signos. Sin embargo, esto no significa que no se sientan heridos y se sientan un poco inseguros. Pero al final del día, ellos saben lo que valen.

