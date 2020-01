Las fotos que demuestran por qué Jaime Camil sigue siendo uno de los hombres más guapos de la televisión

View this post on Instagram

Thank you @almaawards for honoring #janethevirgin tonight 🙏🏼☺️ Did you 👀 the ceremony on 📺 @fusetv? Tonight’s look by 👉🏼 @dpaulmex @danieldepaulsartoria @houseofbijan @esquivelshoes #madeinMexico 🇲🇽 #bespoke #bespokesuit #handmade #sumisura #hechoenmexico #tailormade #shotoniphone