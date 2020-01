Jaime Camil enamora a las redes sociales con una foto junto a su hijo

View this post on Instagram

(En español más abajo) My son ADORES animals, but for some reason he’s fascinated by spotted skunks 😳😂🦨 I’ve been looking EVERYWHERE for one, Melissa and Doug, Hansa… You name it! Fortunately @petsies came to my rescue. They turn anything into a stuffed animal/plush: Your imaginary friend, a drawing, a family member, your pet… You name it! Thank you #petsies for making my son’s dream come true ☺️ You rock 🤘🏼🎸 / A mi hijo le encantan los animales, pero por alguna razón, ama a los zorrillos con motas. Llevo meses buscando uno por todas partes y sólo #petsies me pudo ayudar. Transforman TODO en juguete de peluche, tu amigo imaginario, un dibujo, tu mascota, un familiar… TODO! Gracias por hacer realidad el sueño de mi hijo #petsies 🙌🏼🥳🎉🦨 https://www.mypetsies.com