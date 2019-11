¡Se agranda la familia! Alison Mandel y Pedro Ruminot anuncian que serán papás

"Hoy quiero compartir una buena noticia con ustedes". Con estas palabras, Alison Mandel reveló que está embarazada. La comediante dio a conocer la noticia a través de redes sociales, publicando dos imágenes en las que mostró su abultado vientre. En uno de los registros aparece con su pareja, el también comediante Pedro Ruminot, con quien se casó en 2015.

"Alguien decidió ampliar su casita y crecer cada día un poquito más. Tengo la convicción que llegarás a un mundo más justo y hermoso. Y si bien el camino para estar juntos no ha sido nada fácil y ha sido largo, yo encuentro que estás en el momento exacto conmigo y tu papito. Y si alguien te buscó con porfía y anhelo esos fuimos nosotros, así que te esperamos con mucho orgullo de lo valiente que has sido", escribió junto a las fotografías.

"Como les comenté antes Muamia nunca se hubiese ido de mi lado si no me dejaba en la mejor compañía", agregó, en referencia a su gatita, que falleció hace algunas semanas. "La vida tiene sus maneras extrañas de buscar equilibrio y éste año he podido contemplar como funciona algunas veces", cerró.

Tras el anuncio, las felicitaciones no se hicieron esperar. "Ohh. Lo mejor de la vida, felicidades", comentó una persona. "Hermosa felicidades a los dos. Si se quiere, se puede", señaló otra.

Algunos rostros del espectáculo también se hicieron presente con mensajes para Alison Mandel. Maly Jorquiera escribió: "Emoción nivel Dios!!! Felicidades amigos!!!". "Que maravillaaaaaaaa", expresó Ingrid Cruz. Por su parte, Nico Putz le deseó toda la felicidad del mundo.

Pancho Saavedra, Loreto Aravena, Maura Rivera y Karen Bejarano, fueron otras de las figuras que se mostraron contentos con la noticia.

Revisa las imágenes a continuación:

"La felicidad es más grande cuando se comparte": el mensaje de Pedro Ruminot tras anunciar embarazo de Alison Mandel El comediante aludió a la crisis del país

Te recomendamos: