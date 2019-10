"Fui muy afortunada de encontrarte": el emotivo mensaje de Alison Mandel tras sufrir triste pérdida

Durante los últimos días, decenas de rostros han dado a conocer su opinión sobre el estallido social del país. A través de redes sociales, algunos han compartido registros de las manifestaciones, mientras que otros le han hecho frente a los anuncios del gobierno con imágenes y reflexiones. Alison Mandel es una de las que se ha pronunciado al respecto, aunque en muy pocas ocasiones. Y es que una triste pérdida la ha mantenido un poco alejada de la contingencia nacional.

Según contó en Instagram, sufrió la muerte de su gatita Muamia, que la acompañó durante 11 años. Al parecer, el susto provocado por sus perros detuvieron su corazón, haciéndola partir de este mundo. La comediante le dedicó unas palabras a través de la red social, en donde le agradeció por el tiempo compartido.

"Nunca conoceré una gatita mas hermosa y nunca más sentiré tu olor a pez y paz. Pero fui muy afortunada de encontrarte mi vida, pude dejarte ir ese día cuando aun estabas con la placenta. Sin embargo, nos embarcamos en una relación dependiente y hermosa y fue lejos mi mejor decisión", escribió.

Julia Vial emplaza a Andrés Longton tras polémica en el Congreso: "¡Dejen de pensar por ustedes!" La animadora cuestionó la actitud de los parlamentarios el pasado miércoles, cuando se enfrentaron diputadas de ambos sectores

"No sé cómo logramos ser la dupla que éramos, pero me gustaría que supieran que éramos las mejores juntas (…) Gracias Muamia hermosa por acompañarme en mis penas y alegrías, gracias por ser protagonista de mis mejores momentos y por este año tan difícil que he pasado no despegarte de mi lado", agregó.

"Te fuiste cuando te aseguraste que no quedaría sola y hasta para eso fuiste brillante y noble. Se que muchos de ustedes la querían por su especial carácter y por eso les comento su partida, fuiste la más hermosa, arisca, hasta rostro de un comercial y mejor compañera que una persona pudo tener. La vida me debe querer mucho a mí", continuó.

Finalmente, Alison Mandel se disculpó por estar ausente en medio de la contingencia y comentó: "no sé el camino para superar este momento, y me imagino que muchos de ustedes no comprenden este nivel de dolor, pero el que no ha amado a una mascota como yo a mi Muamia les aseguro que no conoce el amor".

Natalia Valdebenito en picada contra Erika Olivera: "Tu puesto y sueldo de privilegio te lo da la gente" La comediante se dirigió a la parlamentaria luego que pidiera disculpas por su actuar en la Cámara de Diputados

Te recomendamos: