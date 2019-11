Los signos del zodiaco que descubrirán su propósito en la vida gracias a la Luna en Tauro

La Luna llena en Tauro está cada vez más cerca, este fenómeno traerá nuevas revelaciones para cada signo del zodiaco, pero para algunos afortunados traerá la realización de su propósito en la vida, claro siempre y cuando estén dispuestos a escucharlo. El horóscopo de la semana nos ayuda a saber quiénes serán los que tendrán la suerte de saber qué les depara el destino.

Leo

Este mes te sentirás más seguro respecto a tu relación con el mundo, lo cual te brindará una sensación de paz y seguridad en ti mismo, que podrás explotar para encontrar tu propósito en la vida. Si tienes alguna invitación a un evento social, será mejor que aceptes y te animes a convivir con personas fuera de tu círculo, podrías sorprenderte.

Libra

Este mes has aprendido varias cosas respecto a las relaciones, ya sea por que has aprovechado este momento de meditación para analizar tus relaciones pasadas o por que personas cercanas a ti han compartido su experiencia contigo, esto te servirá para poner en practica el nuevo conocimiento adquirido y para no volver a cometer los errores de pasado. Este mes marca un buen comienzo para tu búsqueda de un nuevo amor.

Tauro

En meses pasados te has sentido un poco solitario, pero este mes las cosas comienzan a mejorar y ahora, este mes podrías animarte a salir de tu zona de confort y dar el primer paso a hacer algo que te ha interesado desde hace tiempo. Es momento de salir de tu caparazón y despejar las dudas, pues hay gran probabilidad de que todo salga tal y como lo esperas.

