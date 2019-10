Crean un dispositivo que le da toques a tu pareja cuando ronca

La vida en pareja puede llegar a ser complicada, los desacuerdos, los malos hábitos, la comunicación, pero sobre todo ¡Los ronquidos! Quien alguna vez ha tenido que dormir a lado de alguien que ronca sabe que esto puede llegar a convertirse en un problema serio e incluso puede dañar la relación a la larga, pues si bien por una parte no es culpa de la otra persona y se trata de algo que no puede controlar, para quien tiene que sufrirlo puede provocar insomnio, falta de concentración durante el día, irritabilidad e incluso sentimientos de resentimiento hacia su pareja por no dejarla dormir. Es por eso que se creó un dispositivo que espera poder ayudar a las parejas a mantener una relación sana y terminar con los ronquidos.

Cómo dejar de roncar por las noches

El Somnibel es un aparato que se coloca sobre la frente de la persona que ronca y es capaz de identificar cuando la persona comienza a hacerlo, de esta manera emite una vibración para que el paciente cambie de posición y pueda respirar mejor, evitando así los ronquidos.

El dispositivo fue probado en 128 pacientes, quienes reportaron que sus ronquidos habían disminuido en un 31% la primera semana. Por otro lado, el aparato es seguro y no produce efectos secundarios para quien lo usa.

En la página web de Somnibel se recomienda acompañar el uso del aparato junto a otros tratamientos para la apnea del sueño para mayor efectividad, aunque también puede usarse por sí solo para inducir el hábito de dormir en la posición correcta.

Así que ya sabes, si aún no sabes qué regalarle a tu pareja para Navidad y ya no soportas sus ronquidos, puedes darle una oportunidad a este dispositivo y a tu relación.

