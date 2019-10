La colección de otoño inspirada en Hello Kitty que queremos para Navidad

Este otoño las amantes de los personajes de Sanrio podrán expresar su amor a través de sus outfits de la manera más cool, gracias a la marca mexicana Pay's quienes se aliaron la firma japonesa para crear una colección muy colorida y moderna con los amigos de Hello Kitty.

Rosalía muestra la mejor manera de llevar combat boots en el día Aprende a llevar las botas que serán tendencia esta temporada

Hello Kitty llena nuestro guardarropa de color esta temporada

La colección de Hello Kitty x Pay's está compuesta por suéteres, abrigos, ponchos y bufandas con personajes como Hello Kitty, Badtz-Maru, My Melody, Pochacco, Keroppi y hasta la Kitty Village, cada uno con un diseño único y súper colorido que combina tonos neón, violeta, rojo y amarillo.

Hello Kitty - instagram

Cada uno de los personajes está retratado de acuerdo con su personalidad realizando actividades como comiendo sushi, jugando sobre una patineta, hablando por teléfono y hasta tomando el sol.

Todos los diseños son bordados y están pensados para que puedan usarlos tanto hombres como mujeres, además de que cuentan con pins que se pueden usar para adornar otras prendas, mochilas y carteras.

Hello Kitty x Pay"s - instagram

La colección ya se encuentra disponible a través de la página de Pay´s, en tiendas físicas y bazares que se anuncian a través de sus redes sociales.

Hello Kitty es uno de los personajes más populares al rededor del mundo que celebró este año su aniversario número 45 con varias colaboraciones con marcas como Miniso, Puma y muchas más. Desde su creación en 1974 se ha convertido en un ícono de la amistad y la ternura, además de una de las figuras más representativas de Japón.

Hello Kitty x Pay"s - instagram

Te recomendamos en video: