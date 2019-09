Por esto es que no deberías dormir con el celular cerca de tu cabeza

¿Duermes con tu teléfono enchufado en la mesita de noche o lo dejas sobre tu almohada? Quizá te quedas dormida y sólo dejas tu celular junto a ti. La mayoría de nosotros lo hacemos por la comodidad de tenerlo cerca o de escuchar la alarma por la mañana. Sin embargo, es posible que esto pueda estar afectando tu salud.

Alteraciones de sueño

Probablemente hayas escuchado esto antes. Nuestros patrones de sueño circadianos naturales normalmente se basan en la existencia de luz natural en nuestras vidas. Por la mañana, nos levantamos cuando sale el sol y, por la noche, nos vamos a dormir mientras se pone el sol. Por supuesto, no es exactamente como un reloj, pero la ciencia detrás de esto tiene sentido. Cuando tu ojo detecta luz a su alrededor, tu cuerpo libera cortisol, que hace que despiertes. Cuando tu ojo detecta el hecho de que la luz se está desvaneciendo, libera melatonina, lo que hace que se duermas naturalmente. Sin embargo, si agregas luz artificial a la mezcla, como la luz de tu teléfono, esto puede alterar tu ritmo, haciendo que te mantengas alerta como si fuese la luz del sol. Si duermes con esta luz cerca de tu cabeza, podrías tener dificultades para dormir.

Riesgos de salud

Aunque la discusión sobre la salud corporal y el efecto de los teléfonos celulares sigue siendo divida, es mejor no correr ningún riesgo. Se ha observado que la radiación electromagnética liberada por los teléfonos celulares podría ser cancerígena si esto ocurre durante un largo período de tiempo. Como si eso no fuera suficiente, también se ha observado que aquellos que duermen con los teléfonos en sus cabezas tienen un cráneo más delgado, lo que los hace más susceptibles al daño. Si bien aún no se sabe si los teléfonos tienen un efecto grave en nosotros, probablemente sea mejor evitar dormir con su teléfono a su lado. Lo que sí es un hecho es que la luz azul del celular puede dañar tu vista si sueles quedarte navegando acostada en tu cama, a oscuras pues tus ojos hacen un mayor esfuerzo. Así que lo mejor, sería evitarlo cuando te vayas a dormir.

Podrías incendiar u almohada

De acuerdo, esto no sucede con frecuencia, pero ha sucedido suficientes veces para que represente una seria amenaza para aquellos que duermen con su teléfono celular cerca de la cabeza. Aunque la tecnología ha avanzado a pasos agigantados a lo largo de los años, aún es importante darse cuenta de que no siempre podemos confiar en que nuestra tecnología funcione. Muchos cargadores y teléfonos se han volado con los años, y esta acción puede dañar seriamente cualquier cosa en las cercanías. Si su teléfono está cerca de su cabeza, y por lo tanto cerca de su almohada, podría encenderlo todo fácilmente y encender el resto de su cama. Si estás dormido, es posible que no te despiertes hasta que sea demasiado tarde.

