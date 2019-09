El significado espiritual de la Luna de Cosecha para los signos del zodiaco

¿Puedes sentir que la energía espiritual comienza a aumentar ahora que el otoño se acerca? Esta es la temporada que comienza un lento y paciente proceso de cambios. Se trata de deshacerse de la piel, dejarse llevar y limpiarse desde lo más profundo hacia un renacimiento rápido. Los signos del zodiaco estarán sintiendo los efectos de esta luna de Cosecha.

Teniendo lugar el 14 de septiembre a las 12:32 a.m, la luna de la cosecha siempre ocurre más cerca del equinoccio de otoño. Esta luna llena marcó el momento en que nuestros ancestros recolectaron sus cultivos y comenzaron a almacenarlos para el inminente invierno. Espiritualmente hablando, la Luna de Cosecha se trata de hacer un balance de su bienestar emocional y físico, ayudándole a aceptar los resultados de las decisiones que ha tomado hasta ahora. Después de eso, se trata de comprender lo que podría haber hecho de manera diferente, perdonar sus errores y decidir que aprenderá de ellos.

La Luna de Cosecha 2019 tiene lugar en Piscis psíquico y soñador

Sabes que las emociones serán altas cuando la luna llena tenga lugar en Piscis. Este signo de agua mutable está súper abierto a las vibraciones espirituales y es empático con los sentimientos de los demás. Este es el tipo de luna llena en la que puede que te encuentres llorando sin razón aparente. Incluso si todo es "normal" o "bien", no tomará mucho desenterrar algunos sentimientos reprimidos durante la luna llena de Piscis.

Al formar una conjunción con Neptuno ilusorio, probablemente te sentirás hipersensible a tus emociones, como si tu corazón no tuviera límites. Si bien este es un aspecto hermoso para la creatividad, el romance y la amabilidad, no es tan bueno para mantenerse racional. Podrías usar un pensamiento racional, porque esta luna llena también forma una oposición a Mercurio, Marte y Venus, lo que significa que podrías sentir que estás corriendo en círculos, sin saber a dónde vas. No te esfuerces tanto por encontrar la dirección correcta. En cambio, acepta la confusión de dónde estás ahora y acepta que las cosas podrían ir a cualquier parte.

Aunque no lo parezca, hay mucho crecimiento en el interior. Confía en que el universo está sentando las bases para una gran transformación. Recuerda que para encontrar su camino, es posible que debas aceptar inicialmente que te sientes un poco perdido. Afortunadamente, esta luna llena forma un sextil para el oscuro y poderoso Plutón, dándote la fuerza para dejar que el fuego de tus fracasos te dispare hacia adelante. Confía en que Plutón no te dejará atrás. Detrás de escena, estás experimentando mucho crecimiento.

