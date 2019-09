Por qué no deberías comer carne si quieres ayudar al medio ambiente

La crisis climática es muy real y aunque no lo creas, no está sólo en los incendios forestales y la acumulación de basura sino en lo que comes. Los incendios en el Amazonas levantaron de nueva cuenta el debate en torno al consumo de carne y aunque parezca que no tiene nada que ver, en realidad es una de las problemáticas más grandes que enfrenta el medio ambiente.

Los estudios han demostrado que los incendios no son causados por fenómenos naturales, sino por humanos: nuestro amor por la carne, para ser exactos.

Los 42,000 incendios registrados en la selva amazónica brasileña, se deben a que la demanda de carne ha crecido en el mundo, lo que ha hecho que los agricultores brasileños provoquen incendios para "limpiar" el bosque, dando paso a más y más tierras de pastoreo. Brasil se ha convertido en el mayor productor y exportador de carne de res en el mundo; casi el 50% del ganado brasileño se cría en campos que solían ser selva tropical.

LEER MÁS: 6 cosas que pasarían si la selva del Amazonas desaparece

Quizá ya has tomado medidas como llegar en bicicleta hasta el trabajo en vez de usar el automóvil o tienes todo un cajón de popotes y cubiertos de bambú para evitar recurrir a los plásticos y eso es genial. Sin embargo, si tu dieta incluye una ingesta diaria de carne, entonces sigues siendo parte del problema.

La deforestación para dar paso al ganado, junto con las emisiones de metano de las vacas y el uso de fertilizantes, genera tantas emisiones de gases de efecto invernadero como todos los automóviles, camiones y aviones del mundo. Las prácticas de cría de carne corren el riesgo de extinciones masivas de otros animales, así como generan una contaminación significativa de arroyos, ríos y el océano.

Algunos defensores han promovido comer insectos en lugar de filetes de res y chuletas de cerdo, los sustitutos. Si quieres reducir tu consumo de carne, busca obtener suficientes proteínas todos los días de fuentes vegetarianas, como lentejas y almendras. Además, hay un sin fin de platillos que son deliciosos en todo el mundo y no incluyen carne.

ÑEER MÁS: Esta empresa mexicana busca usar el sargazo para crear productos bio degradables

Te recomendamos en video