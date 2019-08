Mujer queda ciega después de bañarse con lentes de contacto

Una mujer originaria del Reino Unido fue declarada legalmente ciega después de haber contraído una severa infección que provocó cicatrices permanentes en su cornea debido al uso inadecuado de lentes de contacto.

Los looks con los que Rosalía conquistó el festival Lollapalooza 2019 Rosalía sorprendió al público del festival con sus atrevidos atuendos que la han convertido en un referente de la moda contemporánea.

De acuerdo con la investigación realizada por investigadores expertos, la mujer usó los lentes de contacto mientras nadaba y se bañaba, esto permitió que microbios llamados amibas pudieran entrar en su ojo y crecer dentro de él causando un dolor intenso y visión borrosa que resultó en daño irreversible.

lentes de contacto

De acuerdo con el reporte publicado en The New England Journal of Medicine, aunque estos casos son raros, son un claro ejemplo de las fatales consecuencias que puede tener el mal uso de los lentes de contacto.

De acuerdo con Insider, esta no es la primera vez que los lentes de contacto causan ceguera a una persona por su uso incorrecto, ya que el año pasado un hombre de 29 años originario del Reino Unido contrajo el mismo tipo de infección por bañarse frecuentemente usando lentes de contacto.

Así que ya sabes, si usas lentes de contacto lo mejor es que sigas las indicaciones de los especialistas y te los quites antes de entrar al agua.

Te recomendamos en video: