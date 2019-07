Así es como la Luna Llena de julio 2019 favorecerá a los signos del zodiaco

El 16 de julio llegará la Luna Llena de julio 2019 para iluminar la parte de vida sobre el trabajo, la reputación y el destino por lo que varios signos experimentarán revelaciones referentes a estas áreas de su vida lo cual los llevará a tomar desiciones que pueden cambiar su relación con el mundo que los rodea.

Cortes de cabello en capas: el corte que querrás si deseas volumen El corte de cabello en capas es perfecto si lo que quieres es estilizar tu rostro, además es ideal si tu melena es abundante.

Efectos de la Luna Llena de julio 2019

Aries

Tendrás poca tolerancia para seguir las reglas. Trata de aplicar esta energía a enfocarte en tus tareas además de hacer planes logísticos en tu trabajo. Tu parte competitiva querrá empezar a trabajar en equipo y aunque no es algo que te encante, tal vez lo disfrutes esta vez. Es un buen momento para aprender la importancia de la cooperación y formar nuevos lazos con personas nuevas.

Tauro

Te sentirás motivado y probablemente con ganas de acabar con tu lista de pendientes, pero recuerda procurar no saturarte o terminarás frustrado. Tal vez te sientas con ganas de un cambio, como cortarte el pelo, cambiar tu guardarropa o intentar una nueva rutina de belleza, es un buen momento para hacer cosas por ti, pero no te precipites y piensa bien las cosas.

Géminis

Te sentirás inspirado para explorar tu parte intelectual. Eres un signo curioso por naturaleza, pero a veces no sabes diferenciar las cosas que realmente te importan. Con esta luna sentirás una necesidad por saciar tu conocimiento. Tu perspectiva social podría voltearse. Por lo general eres feliz poniéndote siempre primero, pero tal vez empieces a pensar en los otros también, es un buen momento para conocer realmente a las personas y conectar con ellas.

Cáncer

Tal vez te sientas un poco más sensible, pero eso no tiene porque ser algo malo. Tendrás la oportunidad de ordenar un poco tus sentimientos y emociones lo que te permitirá llevarte mejor con los demás. Te sentirás sensible y con más ganas de ver por los sentimientos de los demás. Afortunadamente eres comprensivo y tienes un lado maternal, esto te convertirá en la persona ideal para aconsejar a quienes lo necesitan.

Luna Llena de julio 2019 - archivo

Leo

Tu parte generosa saldrá a la luz. Aunque te encanta ser el centro de atención, también te gusta apoyar a quienes tienes a tu alrededor. Deja que esta energía lunar sirva para que pongas más atención en cómo tratas a los demás, especialmente a los extraños. Cuidado con el conflicto directo. A veces te gusta ver sólo tu perspectiva de un problema, pero esto te podría hacer ver la de otros antes de actuar. Será una buena oportunidad para volverte más paciente y escuchar a los demás.

Virgo

Habrá una limpia en algún sentido de tu vida, al fin cumplirás las metas que te habías impuesto hace años y que habías dejado de lado por desidia. Es una oportunidad para enfocarte sólo en lo que es productivo para ti. Esta limpieza emocional también podría implicar limpiar tu mente y hacerte más consciente. Tal vez te sientas más motivado a empezar ese proyecto que tienes pendiente, busca ayuda en las personas cercanas y anímate a emprender.

Libra

Eres muy detallista y te encanta obsesionarte con las cosas, pero recuerda no pasar mucho tiempo enfocado en una sola tarea, aprende a administrar tu tiempo sabiamente. Eres muy sociable y esta es una característica que otros aman de ti, este será un buen momento para acercarte a alguien con quien quieras compartir ideas e incluso emprender un negocio.

Luna Llena de julio 2019 - archivo

Escorpión

Este será un buen momento para hacer cosas por las personas que amas, aprovecha para contactar a los amigos de los que te has distanciado. Te sentirás más listo para conectar con otras personas, esta Luna te ayudará a buscar una solución a un conflicto que tengas.

Sagitario

Tu lado profesional podría emerger por lo que será el momento ideal para concentrarte en tu trabajo e incluso conseguir un nuevo empleo. Tu lado aventurero saldrá y podrás buscar nuevas relaciones o comenzar a planear viajes que has querido realizar.

Capricornio

Te sentirás mucho más conectado contigo mismo y pondrás más atención a los detalles, esto te enseñará a prestar atención a las cosas pequeñas. Te sentirás como la persona más atractiva, será buen momento para divertirte y salir más de lo que acostumbras.

Acuario

Te sentirás con la necesidad de alcanzar metas y de ponerte a trabajar en ese proyecto que te apasiona. Verás a los demás salir de su caparazón y tu no serás la excepción. Aunque no te encante la idea de hacerte notar, esta es la oportunidad de mostrarle más a otros tu verdadera personalidad.

Piscis

No te gusta someterte a las reglas, pero este será un buen momento para poner orden en tu vida y armar un rutina que te funcione. Serás mucho mejor consejero y esto te ayudará a conectar con los demás a nivel emocional.

Te recomendamos en video: