Así es como puedes aprovechar la energía de la Luna de Fresa para atraer la suerte a tu vida

Este 17 de junio sucederá uno de los fenómenos astrológicos más importantes del año, la Luna de Fresa 2019 en Sagitario que llegará a la vida de todos los signos del zodiaco con una energía de importantes cambios positivos, ya que esta Luna alimenta la energía personal que nos impulsa a emprender y cambiar de rumbo. A continuación te decimos cómo puedes aprovechar esta energía según tu signo.

Cómo aprovechar la energía de la Luna de Fresa 2019

Aries

Haz estado pensando en tomar un viaje durante un largo tiempo pero no haz tenido los recursos ni la energía para hacerlo, pero con ayuda de la Luna de tres esto podrá cambiar y podrás al fin cumplir este sueño si te atreves a tomar las decisiones correctas.

Tauro

Te haz esforzado por involucrarte en una relación con alguien que es de tu interés y este será el momento ideal para dar un gran paso, pues la luna ayudará a alinear tus pasiones.

Géminis

Este es el mejor momento para cerrar ciclos y dejar atrás lo que te ata al pasado, es momento de que te enfoques en el presente y trabajes para el futuro, este mes tendrás muchas oportunidades de comenzar un nuevo camino.

Cáncer

Has estado dándole vueltas a las cosas y no logras resolver tus dudas, esto se debe a que estás pensando demasiado y actuando poco, la Luna de fresa te ayudará a agilizar eso que no te deja avanzar.

Leo

La Luna de fresa te traerá a ti y a tu pareja nuevas interrogativas que deberán resolver sobre su relación, pero esto los acercará aun más e incluso puede que los haga darse cuenta de que están listos para dar el siguiente paso en su relación.

Virgo

Has estado trabajando mucho y esto te ha hecho perder de vista a personas importantes en tu vida, recuerda que debes tomarte tiempo para ti, la Luna de fresa te ayudará a recolectar con personas cercanas.

Libra

La Luna de fresa te hará darte cuenta de pasiones ocultas que no sabías que tenías, esto tal vez provoque un cambio de carrera que te beneficiará a nivel personal e incluso financiero, si sabes tomar las decisiones adecuadas, recuerda confiar en tu instinto.

Escorpión

La Luna de fresa te ayudará a resolver problemas financieros que hasta ahora te ha costado resolver, deberás concentrarte en las cosas importantes y poner orden a tu vida, esto te ayudará a atraer cosas nuevas.

Sagitario

Has estado buscando el amor y esta vez la Luna de fresa te ayudará a salir de tu caparazón y sentirás más ganas de salir y socializar con personas nuevas que te ayudarán a encontrar lo que has estado buscando.

Capricornio

Tal vez estés pasando por un momento de confusión en tu vida en el que no sabes si estás siguiendo el camino adecuado, pero la Luna de fresa te ayudará a disipar las dudas y encontrar claridad.

Acuario

Deberás prestar atención a las señales de la Luna de fresa, pues es posible que te revele una verdad que no habías sido capaz de ver hasta ahora, esto te ayudará a dar más sentido a tu vida.

Piscis

La Luna de fresa te ayudará a solidificar la imagen en la que has estado trabajando, esto te hará a sentirte más seguro en tu vida personal y laboral.

