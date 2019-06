Así es como puedes prepararte para la temporada de eclipses de acuerdo con el tarot

La Luna de Escorpión trae noticias sobre cómo cada signo del zodiaco puede prepararse para la próxima temporada de eclipses. Este será un momento de controlar tus emociones y ejercer el autocontrol, ya que es posible que se avecine algo de caos, para evitar que esto te afecte deberás mantener una actitud introspectiva. Descubre cómo protegerte de la energía de la Luna de Escorpión gracias a las cartas del tarot

Aries

5 de copas

Para encontrar el amor verdadero deberás dejar atrás el pasado, esta carta te recuerda que atraes la energía que das al mundo, así que deberás cambiar tu actitud y compartir tu amor.

Tauro

La emperatriz

Si logras mantener tu energía introspectiva te verás recompensado pues la Luna en Escorpión te dará mayor seguridad en ti mismo y esto te hará más valiente.

Géminis

6 de bastos

Esta carta del tarot te recuerda que aunque disfrutas de estar enamorado debes aceptar que las peleas son parte de la relación y debes enfrentarlas en lugar de huir de ellas.

Cáncer

7 de bastos

Durante el próximo mes podrías comenzar a tener algunas dudas sobre tu lugar en el mundo, así que es estos días lo mejor que puedes hacer es reforzar tu relación de pareja, pues será quien te ayudará durante momentos difíciles.

Leo

Rey de copas

Será un momento en que otras personas necesiten de ti pues se sentirán inseguras en algunas áreas de su vida, lo mejor que puedes hacer es demostrar tu apoyo incondicional, te verás recompensado.

Virgo

4 de copas

Si te has molestado con tu pareja, no puedes esperar a que sea la otra persona quien dé el primer paso para solucionar el conflicto, debes actuar y dejar de hacer como si no pasara nada.

Libra

As de espadas reverso

Deberás ser más flexible y abierto a nuevas experiencias, además de interesarte por cosas que le gusten a la otra persona, esto le hará sentir más amado.

Escorpión

8 de bastos

Esta carta del tarot indica que estás por pasar por un momento de pasión en tu vida amorosa, así que disfrútalo para conectar de manera diferente con tu pareja.

Sagitario

Reina de bastos

Te sentirás muy sensible y esto podría afectar tu relación, deberás hablar con tu pareja y comunicarle lo que sientes para evitar roces innecesarios.

Capricornio

As de bastos reverso

Es posible que hayas tenido alguna discusión con tu pareja durante las últimas semanas, en este periodo es probable que tu pareja se esfuerce por recobrar la paz en su relación, así que haz un esfuerzo para mantener la paz.

Acuario

Rey de pentáculos reverso

Tal vez sientas que estás en duda con tu pareja por alguna razón, para combatir estos sentimientos deberás trabajar en la comunicación y dejar que cada quien sea independiente.

Piscis

Justicia reversa

Esta carta indica que tal vez hayas aprovechado tus habilidades de manipulación con tu pareja en algún momento del pasado y ahora el karma regresará por ti, lo mejor será que te conduzcas con honestidad y estés abierto a encontrar soluciones a posibles conflictos.

