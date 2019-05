El parque temático de Hellow Kitty pronto será realidad

Si al igual que nosotras eres una fanática de Hello Kitty y los tiernos personajes de Sanrio, te tenemos muy buenas noticias, ya que no la compañía ha agregado un nuevo destino que se colocará en el número uno de nuestra lista de lugares soñados, el parque temático Hello Kitty World.

Remedios caseros para el cabello esponjado y maltratado, recupera tu cabello en poco tiempo Recupera el brillo y suavidad de tu cabello en poco tiempo

El mundo mágico de Hello Kitty World

El nuevo parque de diversiones Hello Kitty World se ubicará en Vietnam y abarcará 30 mil metros cuadrados repletos de juegos mecánicos, atracciones, restaurantes, shows y boutiques dedicados al mundo de Hello Kitty. Este lugar espera albergar a familias de todo el mundo, por lo que han diseñado entretenimiento para todas las edades, desde juegos hasta obras de teatro y áreas de comida inspirada en la famosa gatita y sus amigos.

Hello Kitty World

Este parque temático se suma a los cinco parques que Sanrio ha abierto en Tokio, Korea del Sur, China y Malasia y abrirá sus puertas próximamente durante el 2021.

Hello Kitty World

Te recomendamos en video.