Mujeres ahora compran más el Nintendo Switch que hace un año

Nos encanta saber que las mujeres son cada vez más modernas y ganan terrenos a los hombres en diferentes aspectos de la vida. Mujeres ahora compran más el Nintendo Switch.

Actualmente la cuenta ha llegado a la mitad, es decir las mujeres tienen un 50 por ciento de la cuta de compradores del Nintendo Switch. Algo que te debe alentar, si te gustan las consolas de video.

Como se imaginarán, usualmente el público femenino no poseía un porcentaje significativo. No quiere decir que no haya mujeres con un Xbox pero estadísticamente son mucho menores al público masculino.

Se pueden mencionar diferentes causas, como que los espacios de videojuegos estén construidos de una forma que aleja a mujeres.

Es un pequeño paso para hacer que la industria sea un poco menos dispareja a nivel de género. Nintendo ha logrado que la mitad de los Switch norteamericanos pertenezcan a chicas.

La empresa PlayerPulse puede ver claramente el cambio en dueños de la Nintendo Switch. Mientras que en su lanzamiento, el 70% de las Switch pertenecían a hombres, ahora la situación ha cambiado bastante.

Incluso, es un panorama más balanceado que el visto con los PlayStation 4 y Xbox One. Según la marca ambas consolas tienen un split cercano a 55/45 para los hombres.

Todavía no se sabe con precisión. Son los hombres, con entrada fija de dinero, quienes sulen ser los compradores. Deciden cuándo obtener una consola.

Pero los estudios todavía no se enfocan en las mujeres, cosa que debe cambiar ebn un futuro tomando en cuenta que ahora hay un mercado emergente para las constructoras de consolas en todo el mundo.

