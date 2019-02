Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Tu signo tiene espíritu de líder, eres muy competitivo y quieres ser el primero en todo; aunque esto casi siempre te lleva al éxito en lo que te propones, debes tratar de controlar tus impulsos para reducir tu estrés. Lo positivo de tu signo es la audacia, la confianza en ti mismo, el sentido del humor y ser caritativo y noble; lo negativo es que los Aries suelen ser egocéntricos, presumidos y burlones. Este fin de semana estarás lleno de sorpresas agradables y tendrás suerte en los juegos de azar con los números 00, 21 y 30. Los que tienen pareja disfrutarán días de mucha pasión. Los solteros gozarán mucho de su propio espacio. Ten cuidado con los accidentes en la calle. Recuerda que es momento de ahorrar para que puedas empezar a formar tu patrimonio o incrementarlo.

Tauro

Los Tauro son sensuales y les gusta disfrutar de todo lo bueno en la vida. Lo positivo de este signo es su habilidad para ahorrar y administrar bien sus recursos materiales, se muestran alegres y con buen sentido de humor, además de su disposición para trabajar. Su lado negativo es que son tercos, caen rápidamente en provocaciones y que su deseo sexual los hace caer frecuentemente en infidelidades. Este fin de semana los Tauro que se encuentran solteros tendrán una sorpresa amorosa que no esperaban; recuerda estar abierto a la posibilidad de ser feliz. Te invitan a salir de viaje o decides visitar a familiares que viven en el extranjero. Te llega un trabajo extra que te brindará ingresos extras. Tus números de la suerte son 03, 55 y 71. El domingo sales de fiesta, no bebas mucho.

Géminis

Una constante en los Géminis es que casi todos sus proyectos y planes se quedan estancados, porque no les dan continuidad o pasan a hacer otras cosas; debes tratar de cambiar ese aspecto para que este 2019 cumplas todos los propósitos que te planteaste el fin del año pasado. Recuerda que tu signo siempre busca la riqueza material y es necesario que trabajes más para conseguirla. Lo positivo de los Géminis es su inteligencia y rapidez mental, tienen una gran capacidad para relacionarse y muestran su lado más humano a los demás; lo negativo es que les gusta decir mentiras y eso los lleva a tener algunos problemas en su forma de relacionarse, ya sea con los amigos o con su pareja. Disfrutarás un fin de semana de muchas fiestas. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 28 y 33.

Cáncer

Cáncer es un signo de agua y lo dominan los sentimientos en todo lo que realiza, tienen una gran memoria y siempre añora momentos del pasado que a veces le deprimen. En cuestiones amorosas son tímidos, pero una vez que tienen pareja son los más fieles, siempre están buscando la estabilidad junto a alguien. Lo más positivo es que son muy tenaces y logran lo que se proponen. Siempre ven por el bienestar de los demás, aunque eso signifique hacer sacrificios. Su lado negativo es la indisciplina y que a veces son inmaduros. Fin de semana de estar con algo de energías encontradas y enfrentar problemas con tu pareja. Te llega la invitación a una fiesta este sábado. Compras ropa o cambias de look. Arreglas asuntos del trabajo. Tus números de la suerte son 15, 23 y 67.

Leo

Los Leo se encuentran regidos por el sol y por eso este año tendrán muchos triunfos y éxito en todo lo que se propongan. Tienen un gran deseo de poder y riqueza, o sea que nunca serán conformistas en su ámbito laboral y buscan ser sus propios jefes. Son grandes líderes y tienen buena capacidad de organización, por lo que tienen gente que los sigue. Son muy generosos, sobre todo, con su familia. El lado negativo es un ego muy inflado que los puede volver presumidos. Quieren tener poder sobre los demás y suelen ser tercos. Fin de semana de estar con tus seres queridos o acudir a una fiesta familiar. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 28 y 33. Cambias tu celular por uno más reciente. Aprovecha este domingo para acudir a realizar actividad al aire libre.

Virgo

Este signo es uno de los mas trabajadores del Zodíaco, por eso nunca se permiten errores y son autocríticos. Siempre están concentrados y por eso pareciera que su carácter es malo. Son limpios, pulcros y ordenados en todos los espacios que ocupan. Tienen el don de mando para decirle a cada quien lo que debe hacer, es por eso que su meta es ser líder. Su lado negativo es que son muy chismosos o casi nunca se guardan ningún secreto. Los Virgo son muy nerviosos ante los problemas y más en temas de salud. Suelen pensar únicamente en ellos mismos y se aferran a conseguir cosas materiales. Aprovecha este fin de semana para hacer arreglos que tienes pendientes en tu casa. Te llega un dinero extra gracias a los números 04, 33 y 87. Domingo para estar con tu familia y amigos en casa.

Libra

Los Libra siempre buscan el reconocimiento de los demás y la mejor manera de obtenerlo es ser un triunfador. Ten cuidado con tu salud mental y deja de una vez los vicios que sólo te causan problemas. Este fin de semana sacas muchos pendientes laborales, tu signo se preocupa por el futuro, pero recuerda que debes dejar fluir las cosas por sí mismas para no caer en la frustración. Deja de buscar a esa persona que no te corresponde, es momento de avanzar y conocer a gente nueva, especialmente del signo de Aries y Capricornio, que serán los más compatibles contigo. No tengas miedo a enamorarte. Ocupas este fin de semana para hacer unos cambios en tu casa y mover los muebles para que fluyan mejor las energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 29, 43 y 90.

Escorpión

Viernes de juntas en el trabajo, trata de no estresarte y disfrutar más lo que haces, verás que muy pronto te llegarán las recompensas que tanto esperas. Serán un fin de semana en el que conocerás a personas compatibles en cuestiones amorosas, sólo tienes que ser abierto y dejarte llevar. Te busca un familiar para arreglar un asunto legal. Deja de pensar mucho las cosas, tienes que aprender a tomar riesgos y vivir aventuras en tu vida. Te llega un dinero extra en la lotería con los números 18, 42 y 70. Te busca un amor prohibido del signo Aries o Tauro que te hará sentir muy emocionado, sólo ten cautela para que nadie salga herido. Trata de avanzar en tu vida para no sentirte estancando; por ejemplo, puedes volver a estudiar, tomar cursos o salir de viaje con tus seres queridos.

Sagitario

Atraviesas por tu mejor época y tu energía se encuentra renovada, así que aprovecha para sacar adelante todos esos proyectos pendientes que tienes, verás que serán muy exitosos. Ya no seas dramático en tu vida amorosa, trata de ser más ligero y llevar tu relación de pareja sin celos. Recibes un dinero extra por un bono o venta de un coche, trata de guardarlo y administrar mejor tus ingresos. Tendrás tres días de muchas fiestas, eres uno de los signos más carismáticos del Zodíaco, por lo que conocerás a personas interesantes que se pueden volver importantes en tu vida. Tus números de la suerte son 08, 21 y 77. Ten precaución en la calles para evitar accidentes o robos. Debes ser más disciplinado en todo lo que haces, particularmente en cuestión de alimentación y rutinas de ejercicio.

Capricornio

Enfrentarás energías cruzadas en tu trabajo este viernes, así que ten cautela con lo que dices para no meterte en problemas innecesarios. Recibes un dinero extra gracias a un bono o una deuda del pasado. Estás invitado a una fiesta el sábado, sólo trata de controlar tu forma de beber alcohol, recuerda que es tu punto débil. Te busca un amor del pasado que quiere regresar contigo, piénsalo muy bien y recuerda que es importante tener la capacidad de perdonar. Te inscribes a un curso los sábados. Cuídate de problemas de pulmones o resfriado. Los solteros tendrán gran compatibilidad con personas del signo de Capricornio o Aries. Te regalan una mascota. Buscas un nuevo lugar en dónde vivir. Tus números de la suerte son 07, 30 y 32. Analiza muy bien tu entorno y depura las relaciones tóxicas.

Acuario

Es el momento ideal para poner en orden tus ideas sobre proyectos que quieres sacar adelante. Evita ser tajante en tus relaciones amorosas, recuerda que no puedes tener todo lo que deseas y nadie es perfecto, así que aprende a amar y ser amado. Te invitan a una fiesta este sábado en la que te divertirás mucho y conocerás a personas interesantes. Estarás nostálgico por un familiar que ya no está contigo. Cuídate de problemas de intestino o riñones, acude con tu médico. Tus números de la suerte son 15, 29 y 31. Tu carácter es fuerte e impulsivo, así que debes aprender a controlar tus emociones para no meterte en problemas. Recuerda que lo importante es ser feliz, no dudes en gastar en algo para ti mismo. Cuidado con chismes de un viejo amor que te quiere perjudicar.

Piscis

Los próximos tres días son propicios para autoanalizar tu vida y hacer los cambios necesarios para reinventarte. Tendrás algunas presiones en el trabajo, pero trata de no caer en provocaciones. Haces pagos de tarjeta y decides empezar a ahorrar. Evita los dramas en tu vida amorosa y aprende a ser más tolerante con tu pareja sentimental. Los solteros tendrán compatibilidad con los signos de Aries, Libra y Cáncer. Te llega un dinero extra por lotería con los números 03, 19 y 52. Debes aceptar las críticas. A tu signo se le dificulta definir sus emociones, así que debes intentar ser más claro contigo mismo para no caer en relaciones destructivas. Sales de fiesta este sábado con tus amigos, procura controlar los vicios como el cigarro y el consumo de alcohol. Mandas a arreglar tu coche.

