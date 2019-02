4 trucos para evitar que tu exnovio te espíe y acose por WhatsApp

En el mundo digital, donde todos los datos están a la disposición de todos, la privacidad se hace cada vez más valiosa. WhatsApp es la aplicación de chat más usada por toda la sociedad para comunicarse, pero también es la que más datos filtra de ti al exterior.

Aunque WhatsApp tenga un cifrado de tus mensajes de principio a fin para protegerlos de hackers, hay otros datos que quedan desprotegidos y que saltan a la vista de cualquiera que tenga tu número telefónico.

Esto especialmente es delicado en el caso de los exnovios y más si están obsesionados contigo, negados a perderte. Querrán estar pendiente de tu última foto de perfil, de tus estados y hasta la hora en la que te conectaste por última vez en el chat.

4 formas de cuidar tu privacidad en WhatsApp

Restringe quién ve tu foto de perfil: no dejes tu imagen expuesta a la colectividad porque no sabes quién de los que te ve es un delincuente que solo está estudiando tus hábitos para asaltarte cuando menos lo esperas. Además, ocultando la foto, tu exnovio no tendrá pistas de tu vida ni de lo que estás haciendo.

Graba las videollamadas: si tu ex insiste en que quiere hablar contigo porque está arrepentido de hacerte daño, entonces graba la videollamada. Si de repente se vuelve violento o quiere faltarte al respeto, al grabarlo ya tendrás material para denunciarlo y exigirle que te deje de acosar. Debes buscar la opción en el menú Ajustes-Centro de control-Personalizar-Grabar videollamada.

Quita la última hora de conexión: es indispensable para que tu ex no podía acosarte ni reclamarte por qué estabas conectada en WhatsApp a determinada hora del día o de la noche, reseñó la revista Dinero Imagen de Excélsior.

Bloquéalo de las historias: en los status todos compartimos la cotidianidad. Pero antes bloque a tu ex de las historias de la app para que no tenga acceso a tu vida, ni sepa los sitios que frecuentas.

