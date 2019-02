Un plato de pasta con verduras siempre es una buena opción. Receta nutritiva: La pasta con salsa de avellana y miel que mereces comer esta semana ¡Aprende a hacerla en pocos pasos!

La buena comienza con una buena imaginación, así que si no habías probado una pasta con avellanas y miel, entonces no has estado en nada.

Te aseguramos que no tendrás mucho trabajo en la cocina y te sorprenderás lo rica que es:

Ingredientes (4 comensales)

350 gramos de tallarines al huevo (pasta fresca). 1-2 radicchios o achicoria roja (según tamaño). 100 gramos de queso de cabra. 2 cucharadas de avellana tostada y picada. Aceite de oliva virgen extra, sal y cebollino.

Para la salsa

20 gramos de pasta pura de avellana. 20 gramos de miel. 10 gramos de moromi (miso en su defecto). 50 gramos de agua. ½ c/c de chile seco molido.

Receta nutritiva: La pasta con salsa de avellana y miel que mereces comer

Retira las hojas exteriores del radicchio, corta la base sin llegar a retirarla para que al cortarla se mantenga unida y lávala bien.

Sécala y córtala en cuartos, puedes lavarla después de cortarla si prefieres, asegúrate entonces de escurrirla bien.

Pon una parrilla al fuego con un poco de aceite de oliva, a temperatura media para que el radicchio se dore ligeramente y el calor llegue a cada porción.

Mientras se calienta la parrilla puedes preparar la salsa, sencillamente mezcla en un cuenco el moromi con el agua tibia. Disuélvelo y a continuación añade la pasta de avellana, la miel y el chile, mezcla bien hasta emulsionar.

¿Lo ves?

Solo necesitas un poco de tiempo, sin mucho esfuerzo, para completar esta receta divina. Si eres de las que vive con el tiempo contado, también te sirve.

