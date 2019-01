“No es siniestro, está enamorado”: Millie Bobby Brown defiende al protagonista de "You"

La serie You de Netflix ha desvelado aquello que somos expertos en romantizar aquello que está mal, es tóxico, y muy peligroso. Todo exacerbado y al mismo tiempo mostrando facetas en nosotras mismas que no podemos controlar. Fueron muchas las mujeres que le mandaron mensajes al protagonista Penn Badgley pidiendo que las acosara.

Muchas fueron de broma, otras simplemente vieron normal hasta cierto punto los comportamientos de "Joe". ¿El problema? Estamos muy acostumbradas a asociar violencia, drama, y celos, con amor. Creemos que eso da más romance, o simplemente que es normal.

Edward Cullen (Crepúsculo) vigilando, siguiendo y controlando a Bella; Christian Grey (50 sombras de Grey) controlando la vida de Anastasia; Darcy insultando a la familia de Elizabeth y menospreciando su vida (Orgullo y Prejuicio); y así podríamos seguir con varios ejemplos.También lee: Conoce el Síndrome del Patán; por qué amamos a quienes nos tratan mal

Seguimos un mismo patrón, y ¡sorpresa!, eso denota una toxicidad muy peligrosa. La autora de You quizo jugar con esto. Muestra todo desde la perspectiva de Joe, quien es un asesino y tiene serios problemas mentales. ¿Cuál es nuestro instinto? Protegerlo, decir que está enamorado, y justificar sus acciones.

Nuestra parte racional nos recuerda que es un delincuente y enfermo. Sin embargo, nuestro inconsciente el cual creció con esta cultura sale a relucir. Penn ha recordado por todos los medios que su personaje no es digno de ser amado, ni de ser romantizado.

Una de las pequeñas en caer fue Millie Bobby Brown. La actriz defendió a Joe, y manifestó que él no estaba loco, solamente enamorado. Ella se adelanta y pide no ser juzgada por sus opiniones.

Es una niña d 14 años, apenas está entrando a la adolescencia y mucho le falta aprender. Ella ha crecido en esta misma sociedad, y aún le falta mucho camino para recorrer. No obstante, ella ha sido reconocida como un adulto por su forma de vestir y actuar.

