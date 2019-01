La emotiva carta de una niña a su papá al sentirse traicionada al descubrir que tenía nueva novia por WhatsApp

El amor de las hijas hacia los padres suele ser sublime en la mayoría de los casos. En la niñez, hasta suelen sentir celos de las mujeres que se les acercan a sus grandes héroes… y ese fue el caso de una niña que se hizo viral en Twitter.

Hace un par de días el usuario ‘candela -42’ @louistkarlas en Twitter compartió la imagen de una carta que le había escrito a su padre cuando era niña, acusándolo de haberla traicionado por tener una “nueva novia” sin su consentimiento.

Resulta que la niña tomó a escondidas el celular de su padre, le revisó los chats de WhatsApp y descubrió los mensajes amorosos que le enviaba a una mujer.

"Mi papá me mintió. Dijo que no tenía novia y no se imaginan. Le revisé el WhatsApp y tenía una tal Paola y ella le decía ‘amor’”, escribió la niña al inicio de la carta.

En una inocente venganza, le dice a su padre que comenzará a mentirle también, como él lo hace.

Te puede interesar: Cómo conectarte de forma fácil a WhatsApp Web

“Yo le voy a empezar a mentir como él me mintió. Esa chica le decía lindo, amor y cielo. Si veo a una chica acá adentro les voy a decir mi discurso: ‘Papá, me mentiste. Pensé que entre nosotros no habían secretos pero ya veo que hay muchos secretos. ¿Cuándo pensabas contarme todo esto?’ y me voy llorando con Santy a mi pieza y la cierro bien fuerte", continúa la emotiva carta, con fecha de 2013.

"A partir de ahora nunca más le voy a hablar bien. Hoy me voy a arriesgar. Lo voy a llamar y le voy a decir: ‘Hola, vi tu WhatsApp y una tal Paola te dice amor. ¿Cuándo pensabas decirme, mentiroso?’”, finaliza la misiva.

Te recomendamos en video: