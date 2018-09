¡Aplauso en clave! la iniciativa que busca elevar el orgullo boricua a los cielos

View this post on Instagram

Una de las experiencias más bonita que he tenido, poder sorprender a mi público boricua en el aire 🇵🇷✈️ Celebrando la tradición del primer aplauso en clave, ¡WOW! ¡Que experiencia brutal! La pasé increíble. Vean un poco lo que paso allí en este enlace de YouTube… https://youtu.be/8kxOBm23ltE #VictorManuelle #TeamVictorManuelle #AplausoEnClave #JetBlue #Boricua #PuertoRico @jetblue