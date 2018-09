El guapísimo Victor Manuelle sorprende a pasajeros de un vuelo ¡con mucho sabor!

Ayer tuve la oportunidad de ser turista en mi Isla 🇵🇷 Quería ver con mis ojos lo que ya había visto en muchas fotos y me tenía intrigado. Llegué a @yaucromatic en el pueblo de Yauco. No solamente es una de las comunidades más coloridas y pintorescas que haya podido ver. La experiencia de compartir con los que allí viven fue recargar baterías. Bajo a tomarme la foto y un vecino de la comunidad me reconoce e inmediatamente se convirtió en el guía turístico más amable que he conocido. En menos de 2 minutos, con el pecho inflado y sus ojos brillando de emoción me contó como ese pequeño lugar se ha transformado en una atracción para los turistas y los que vivimos aquí. Continué tomándole fotos al lugar, se regó la voz y pude conocer varios vecinos más, entre ellos su líder comunitario Pito Hernández que me dio un pequeño recorrido por las calles. ¡Qué experiencia! Esta es mi gente. Por eso amo tanto mi Isla. Al final me tomé las fotos, me regalaron sangría de la casa, me comí dos vasos de pulpo y me tomé la cerveza más friiiiiía que se pueda conseguir en el Negocio de José. Nada más que decir. Los invito a que pasen por @yaucromatic Digan que yo los envié, pero como sea aunque no digan nada los van a tratar bien.

A post shared by Víctor Manuelle (@victormanuelleonline) on Aug 16, 2018 at 6:52am PDT